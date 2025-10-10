Luka Dončić ostal brez LeBrona Jamesa

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo moral v novo sezono lige NBA z Jezerniki iz Los Angelesa vstopiti z znatno večjo odgovornostjo, kot je bilo načrtovano. Njegov soigralec LeBron James bo namreč zaradi poškodbe izpustil celoten uvod v prvenstvo, kar pomeni, da bo Dončić prevzel vlogo nespornega vodje ekipe na parketu.

LeBronu Jamesu manjka samo še 50 tekem, da bi presegel rekord Roberta Parisha za največ odigranih tekem v rednem delu sezone v zgodovini lige NBA. Njegova poškodba ta lov na rekord začasno prekinja.

Kot so uradno sporočili iz kluba, bo 40-letni James zaradi išiasa na desni strani telesa odsoten najmanj tri do štiri tedne. To je zanj prva tovrstna poškodba v 23-letni karieri, zaradi katere bo, kot poudarja britanski BBC, izpustil uvodno tekmo sezone proti Golden State Warriorsom 21. oktobra.

Lebronu Jamesu manjka 50 tekem, da bi presegel rekord Roberta Parisha za največ odigranih tekem. FOTO: Thearon W. Henderson/AFP

Izziv za Dončića je še toliko večji, ker tudi sam v pripravljalno obdobje vstopa previdneje. Po napornem poletju, v katerem je igral za slovensko reprezentanco na eurobasketu, klub postopoma stopnjuje njegove obremenitve. Zdaj se bo moral hitreje vrniti v polni tekmovalni ritem, saj bo ekipa od njega potrebovala maksimalen doprinos že od prve minute.

Odsotnost Jamesa močno vpliva tudi na uigravanje celotne ekipe. Trener JJ Redick je, kot poroča portal The Athletic, ostal brez ključnega igralca pri uvajanju taktičnih zamisli. »Moraš igrati s kartami, ki so ti bile dodeljene,« je za omenjeni medij izjavil Redick. Še posebej bo na preizkušnji sodelovanje med Dončićem in novim centrom Deandrejem Aytonom, ki bosta uvod v sezono preživela brez veterana na parketu.

Izziv, ki ga prinaša odsotnost izkušenega zvezdnika, ilustrirajo tudi podatki iz lanske sezone, ko so Jezerniki, po analizi portala The Athletic, brez Jamesa dosegli polovičen izkupiček šestih zmag in šestih porazov. Redick se bo moral tako odločiti, kdo bo zapolnil praznino v prvi peterki, pri čemer se kot možne rešitve omenjajo krilni igralec Jarred Vanderbilt ter novinca pri zlato-vijoličnih Marcus Smart in Jake LaRavia.

Na preizkušnji bo sodelovanje med Dončićem in novim centrom Deandrejem Aytonom. FOTO: Gary A. Vasquez Via Reuters

Luka Dončić bo moral s soigralci poskušati nadomestiti velik statistični primanjkljaj. James je v lanski sezoni, po podatkih, ki jih navaja BBC, v povprečju dosegal 24,4 točke, 8,2 podaje in 7,8 skoka na tekmo. Zgodnji uspeh Los Angeles Lakersov v novi sezoni bo tako v veliki meri odvisen od sposobnosti slovenskega asa, da ekipo ponese na svojih ramenih.