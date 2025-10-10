  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Luka Dončić ostal brez LeBrona Jamesa

    LeBron James bo zaradi išijasa odsoten tri do štiri tedne, kar pomeni, da bo moral Luka Dončić že takoj prevzeti vlogo nespornega vodje Jezernikov.
    Slovenski zvezdnik Luka Dončić bo prevzel vlogo nespornega vodje ekipe na parketu. FOTO: Ronald Martinez/AFP
    Galerija
    Slovenski zvezdnik Luka Dončić bo prevzel vlogo nespornega vodje ekipe na parketu. FOTO: Ronald Martinez/AFP
    Ž. U.
    10. 10. 2025 | 07:56
    10. 10. 2025 | 07:56
    3:06
    A+A-

    Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo moral v novo sezono lige NBA z Jezerniki iz Los Angelesa vstopiti z znatno večjo odgovornostjo, kot je bilo načrtovano. Njegov soigralec LeBron James bo namreč zaradi poškodbe izpustil celoten uvod v prvenstvo, kar pomeni, da bo Dončić prevzel vlogo nespornega vodje ekipe na parketu.

    LeBronu Jamesu manjka samo še 50 tekem, da bi presegel rekord Roberta Parisha za največ odigranih tekem v rednem delu sezone v zgodovini lige NBA. Njegova poškodba ta lov na rekord začasno prekinja.

    Kot so uradno sporočili iz kluba, bo 40-letni James zaradi išiasa na desni strani telesa odsoten najmanj tri do štiri tedne. To je zanj prva tovrstna poškodba v 23-letni karieri, zaradi katere bo, kot poudarja britanski BBC, izpustil uvodno tekmo sezone proti Golden State Warriorsom 21. oktobra. 

    Lebronu Jamesu manjka 50 tekem, da bi presegel rekord Roberta Parisha za največ odigranih tekem. FOTO: Thearon W. Henderson/AFP
    Lebronu Jamesu manjka 50 tekem, da bi presegel rekord Roberta Parisha za največ odigranih tekem. FOTO: Thearon W. Henderson/AFP

    Izziv za Dončića je še toliko večji, ker tudi sam v pripravljalno obdobje vstopa previdneje. Po napornem poletju, v katerem je igral za slovensko reprezentanco na eurobasketu, klub postopoma stopnjuje njegove obremenitve. Zdaj se bo moral hitreje vrniti v polni tekmovalni ritem, saj bo ekipa od njega potrebovala maksimalen doprinos že od prve minute.

    Odsotnost Jamesa močno vpliva tudi na uigravanje celotne ekipe. Trener JJ Redick je, kot poroča portal The Athletic, ostal brez ključnega igralca pri uvajanju taktičnih zamisli. »Moraš igrati s kartami, ki so ti bile dodeljene,« je za omenjeni medij izjavil Redick. Še posebej bo na preizkušnji sodelovanje med Dončićem in novim centrom Deandrejem Aytonom, ki bosta uvod v sezono preživela brez veterana na parketu.

    image_alt
    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Izziv, ki ga prinaša odsotnost izkušenega zvezdnika, ilustrirajo tudi podatki iz lanske sezone, ko so Jezerniki, po analizi portala The Athletic, brez Jamesa dosegli polovičen izkupiček šestih zmag in šestih porazov. Redick se bo moral tako odločiti, kdo bo zapolnil praznino v prvi peterki, pri čemer se kot možne rešitve omenjajo krilni igralec Jarred Vanderbilt ter novinca pri zlato-vijoličnih Marcus Smart in Jake LaRavia.

    Na preizkušnji bo sodelovanje med Dončićem in novim centrom Deandrejem Aytonom. FOTO: Gary A. Vasquez Via Reuters
    Na preizkušnji bo sodelovanje med Dončićem in novim centrom Deandrejem Aytonom. FOTO: Gary A. Vasquez Via Reuters

    Luka Dončić bo moral s soigralci poskušati nadomestiti velik statistični primanjkljaj. James je v lanski sezoni, po podatkih, ki jih navaja BBC, v povprečju dosegal 24,4 točke, 8,2 podaje in 7,8 skoka na tekmo. Zgodnji uspeh Los Angeles Lakersov v novi sezoni bo tako v veliki meri odvisen od sposobnosti slovenskega asa, da ekipo ponese na svojih ramenih.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Glasovanje o prekinitvi ognja v Gazi; ZDA Hamasu obljubila: vojne je konec

    Dogovor o prvi fazi mirovnega sporazuma naj bi po napovedih ameriškega predsednika podpisali še danes. Spremljamo dogajanje, povezano z uresničevanjem napovedi.
    9. 10. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv politike

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Uroš Esih 9. 10. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka DončićLeBron JamesLos Angeles Lakerspoškodba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Švicarski režiser

    Raje bi bil škandalozen kot dolgočasen

    Milo Rau: Navdihuje ga citat filmskega režiserja Godarda: »Ne delaj političnih filmov. Filme delaj politično«.
    Nina Gostiša 10. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Mednarodni odnosi

    Svet brez središča: ZDA se umikajo, Kitajska vstopa, OZN molči

    Če je bila OZN v 20. stoletju otrok vojne, bi morala v 21. stoletju postati varuhinja miru in pravičnosti v svetu.
    Božo Cerar 10. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Flotilja Global Sumud

    Od Španije do Gaze: Flotilja po sledeh svobode, ki se še ni potopila

    O flotilji mediji ne poročajo veliko, govorijo pa o njej ljudje.
    10. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Novo mesto

    Nepridipravi ukradli bika in telico

    V Šentjerneju so ukradli bika in telico, v Brežicah so ukradli traktorsko kosilnico.
    10. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nagrajeni migranti

    Veliko Nobelovih nagrajencev je priseljencev: bo tako tudi ostalo?

    ZDA so postale najpogostejša destinacija za prihodnje Nobelove nagrajence na področju fizike, kemije in medicine po letu 2000, ugotavlja Nature.
    10. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Flotilja Global Sumud

    Od Španije do Gaze: Flotilja po sledeh svobode, ki se še ni potopila

    O flotilji mediji ne poročajo veliko, govorijo pa o njej ljudje.
    10. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Novo mesto

    Nepridipravi ukradli bika in telico

    V Šentjerneju so ukradli bika in telico, v Brežicah so ukradli traktorsko kosilnico.
    10. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nagrajeni migranti

    Veliko Nobelovih nagrajencev je priseljencev: bo tako tudi ostalo?

    ZDA so postale najpogostejša destinacija za prihodnje Nobelove nagrajence na področju fizike, kemije in medicine po letu 2000, ugotavlja Nature.
    10. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo