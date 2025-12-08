Luka Dončić: Po upokojitvi bom varnostnik hčerk

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je po vrnitvi v ZDA na tekmi proti Philadelphia 76ers dosegel trojni dvojček za zmago njegovih LA Lakers s 112:108. Dončić je izpustil dve tekmi lige NBA zaradi obiska Slovenije in rojstva drugega otroka, po izjemni predstavi pa se je razgovoril tudi o obisku domovine in dejstvu, da je oče dveh hčerk.

»Spet sem lahko videl svojo dveletno hčerko Gabrielo, seveda tudi novorojenko Olivio. Težko je bilo zapustiti družino in priti nazaj. Upam, da se kmalu spet vidimo. Ampak to je moja služba. Moram jo opraviti,« je uvodoma dejal 26-letnik.

Dončić je na svoje športne copate tokrat zapisal črki G in O (Gabriela in Olivia) in narisal srce. Za njim je nekaj tako psihično kot fizično napornih dni z dolgim potovanjem domov in nazaj čez lužo, zato je na tekmi naredil nekaj napak.

»Domov sem šel zaradi rojstva hčerke in to mi pomeni vse, vendar je za menoj pravi vrtiljak čustev. Danes sem precej utrujen. Z mislimi nisem bil povsem pri stvari, ampak vesel sem, da smo zmagali,« je Dončić odkrito dejal na novinarski konferenci po 12-urnih poletih v nekaj dneh.

Dončić je bil tako utrujen, da ni znal natančno odgovoriti, kdaj je sploh zapustil Los Angeles. Vedel je le, da je bilo po tekmi proti Phoenixu. V smehu je tudi priznal, da si minulih dveh tekem jezernikov ni ogledal.

Kot je dodal, je hvaležen vodstvu LA Lakers, da mu je dovolilo prisostvovati rojstvu druge hčerke. Na tekmi je imel tako še dodatno motivacijo, da bosta hčerki videli, kaj je počel na parketu, in bili nanj ponosni.

»To je preprosto najboljša stvar na svetu. Seveda se zavedam, da imam dve dekleti. Zagotovo mi bosta življenje spremenili v pekel. To mi je povsem jasno. Po upokojitvi bom njun varnostnik. Ampak šalo na stran, to je najboljši občutek na svetu. In preprosto sem hvaležen,« je še povedal slovenski as.