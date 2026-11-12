Strah je bil odveč, Dončić bo kmalu nazaj na igrišču

Jutranji pregled novic iz severnoameriške košarkarske lige NBA je bil davi precej buren. Luko Dončića je zvin gležnja ustavil pri 32 točkah. Številni navijači so se hitro ustrašili, da je izjemen niz slovenskega zvezdnika prekinjen in da ga je, kot že nekajkrat v zadnjih letih, ustavila poškodba. A zdaj kaže, da je strah odveč.

Slovenski košarkar si je ob zmagi Los Angeles Lakers nad Milwaukee Bucks s 123:112 v zadnji četrtini zvil desni gleženj in predčasno odšel v slačilnico, a je v izjavi po tekmi zatrdil, da poškodba ni hujše narave. Podobno je ocenil tudi trener kalifornijskega moštva JJ Redick.

»Dobro sem. Seveda nekoliko boli, vendar bom v redu,« je po srečanju dejal 27-letni Ljubljančan, ki je ob sedmi zaporedni zmagi Lakers dosegel 32 točk, pet skokov in pet asistenc.

Do neprijetnega dogodka je prišlo štiri minute in 25 sekund pred koncem tekme. Dončić je ob metu prek nekdanjega soigralca Kyla Kuzme pristal na njegovi nogi in si zvil desni gleženj. Ob bolečinah je obležal na parketu, nato pa vendarle vstal in izvedel še dodatni prosti met. Zatem je odšepal proti slačilnici in se na igrišče ni več vrnil.

Prvi odzivi iz tabora jezernikov so bili spodbudni. »Mislim, da je z Luko vse v redu. Šlo je za manjši zvin,« je po srečanju ocenil Redick. Več bo jasnega že v nadaljevanju, Dončića pa čaka nekaj odmora, saj bo naslednja tekma na sporedu v nedeljo. Lakers bodo gostovali pri Phoenix Suns, lahko pa bi se zgodilo, da bo trener Redick Dončiću namenil nekaj preventivnega počitka.

Precej več negotovosti je glede zdravstvenega stanja Austina Reavesa. Ameriški branilec si je v tretji četrtini ob poskusu zabijanja poškodoval levo peto in prav tako predčasno končal tekmo. Rentgensko slikanje ni pokazalo zloma, poročajo ameriški mediji, vendar ga čakajo dodatne preiskave, ki bodo razjasnile obseg poškodbe