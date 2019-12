Luka Dončić postavlja nova merila za uspešnost

9

zmag v zadnjih desetih tekmah so dosegli košarkarji Dallasa – več le Milwaukee, 13 zapored

USA TODAY Sports Ljubljančan se mladostno veseli tudi dobrih potez soigralcev. FOTO: USA Today Sports

S 24. mesta na sedmo

21

tekem so doslej odigrali Teksačani in Dončić šele tretjič ni bil najboljši strelec moštva

Po vrhunskih predstavahporočevalcem z vsega sveta, med katerimi so tudi pravi košarkarski poeti, že zmanjkuje presežnikov in pravih besed za skoraj vsakodnevne »ode radosti«. O športnikovi kakovosti pa veliko povedo tudi njegovi večeri podpovprečnega navdiha. Ljubljančanov izkupiček ob zmagi Dallasa nad Minnesoto s 121:114 je bil 22 točk, 7 skokov in 6 asistenc, s katerim bi bila večina asov lige NBA izjemno zadovoljna. Pri Dončiću pa je obveljala tolažilna ocena, da je s »skromnejšo« predstavo dokazal, da je star šele 20 let in samo – človek.Slovenski as je bil na dosedanjih 21 tekmah sezone 18-krat najučinkovitejši igralec svojega moštva (do dvoboja z Minnesoto 16-krat zapored), 14-krat najboljši skakalec in 19-krat prvi podajalec. Strelski primat je moral tokrat prepustiti krilnemu centru, ki se je izkazal s 24 točkami in z izjemno natančnostjo (met za dve 7:7, za tri 2:2, prosti meti 4:5), velike zasluge za zmago pa je imel tudi nadomestni dirigent, saj je dosegel 14 od svojih 16 točk v zadnji četrtini in pomočjo drugih košarkarjev s klopi sprožil zasuk. Teksačani so četrti del tekme, ki so ga dobili z 41:30, začeli z metom za tri točke 7:9, pred tem pa so izkoristili le štiri od 27 poskusov.V prazno je metal tudi Dončić, ki je svojo edino trojko zadel s sedmim od skupno osmih poskusov in povišal prednost na 106:98. Na koncu je metal iz igre pičlih 8:22 in imel med vsemi Dallasovi košarkarji najnižjo statistično oceno plus-minus, ki opredeljuje gibanje rezultata v času, ko je bil igralec na parketu. Pri njem je znašala -16, pri drugem zvezdniku zasedbe Kristapsu Porzingisu, ki je prispeval 19 točk in 6 skokov, le -15, zato pa se je pet rezervistov odlikovalo z razponom med +11 in +21. Trenerje pri tem opazil pomembno podrobnost: »Zvezdniki drugih moštev bi bili povečini zelo nesrečni, če bi ostali v senci soigralcev. Luka je drugačen: ko je na klopi, skače in spodbuja fante na parketu. Tudi danes je bil v podporo peterki, ki nam je prinesla preobrat.«»V moštvu imamo veliko odličnih košarkarjev. Vsi lahko postorijo prav vse. Pomembno pa je le, da smo še enkrat zmagali. V podobnem slogu moramo nadaljevati, saj smo na dobri poti,« je po tekmi zadovoljno ocenil Luka Dončić. Dallas je namreč dosegel že deveto zmago v zadnjih desetih nastopih, prav toliko kot vodilni zasedbi zahodne konference lige NBA Lakers in LA Clippers. Vse tri prekaša le Milwaukee, najuspešnejši na vzhodni razpredelnici, ki je nanizal 13 zaporednih uspehov. Več kot očiten je tudi napredek Teksačanov v minulem letu. V prejšnji sezoni so bili s 33 zmagami v 82 tekmah le 40-odstotno uspešni in zasedli 24. mesto med vsemi 30 klubi, trenutno so četrti v zahodni konferenci in sedmi v celotnem prvenstvu z 71-odstotno uspešnostjo (15:6).Z identično bero je visoko tudi Miami, ki pa je tokrat doživel prepričljiv poraz v Bostonu (93:112).še drugič zapored ni mogel pomagati soigralcem zaradi načete prepone, vendar poškodba ni hujše narave. Zato bo bržkone pravočasno okreval do 15. t. m., ko bo njegovo moštvo gostovalo pri Dončiću v Dallasu.