Luka Dončić prejel novo veliko priznanje v ZDA

Slovenskega košarkarja Dallasaso izbrali v najboljšo peterko letošnje sezone severnoameriške lige NBA. Poleg njega so v njej še(Milwaukee Bucks),(Houston Rockets),in(oba Los Angeles Lakers).Dončić se je v svoji drugi sezoni – lani so ga izbrali za najboljšega novinca – prvič prebil v končnico, v kateri je moral s svojimi Mavericks priznati premoč ekipi Los Angeles Clippers. Letos je v 61 tekmah v povprečju dosegal 28,8 točke, zbiral pa 9,4 skoka in 8,8 podaje.