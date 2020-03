Luka Dončić presegel rekord slovitega Jasona Kidda (VIDEO)

Dobil dvoboj mladih asov

Luka Dončić in Kristaps Porzingis sta odlično sodelovala. FOTO: USA Today Sports



Dobro kaže tudi Goranu Dragiću

Slovenski košarkarski asje odločilno prispeval k zmagi Dallas Mavericks po podaljšku proti New Orleans Pelicans s 127:123 v severnoameriški ligi NBA. S tem je dobil sploh prvi obračun proti številki ena letošnjega nabora. Miami Heat Gorana Dragića pa je v floridskem derbiju ugnal Orlando Magic s 116:113.Enaindvajsetletni Dončić je Dallas v podaljšku popeljal do zmage na prvem medsebojnem obračunu najbolj opevanih mladih košarkarjev v zadnjih letih. Zion Williamson se je sicer izkazal z 21 točkami, Dončić pa se je na koncu smejal zadnji, čeprav je v rednem delu obračuna večkrat v bolečinah pogledoval proti poškodovanemu levemu palcu, zaradi česar ni veliko zaključeval pod košem. Zgrešil je tudi lahko polaganje in izgubil veliko žog (7).V podaljšku pa je prevzel odgovornost in dosegel sedem točk, prispeval pa je še pomembno podajo Latvijcuza zabijanje ter odločilni skok v napadu, s katerim so nato po zadetih prostih metih mirno prišli do 38. zmage v sezoni. Dončić je v 41 minutah dosegel 30 točk ob 17 skokih in desetih podajah. S tem je še 14. v sezoni prišel do trojnega dvojčka.Z 22. v karieri pa je presegel rekordv dresu teličkov. Dončić je za to potreboval vsega 122 tekem. Obenem je postal šele peti košarkar v zgodovini, ki je v eni sezoni dosegel najmanj deset trojnih dvojčkov z najmanj 30 točkami. To je pred njim uspelo leinDallas (38-25) je z zmago še vedno sedmi v zahodni konferenci, saj so do zmage s 114:107 v gosteh proti Detroitu prišli tudi košarkarji Oklahome (38-24), v boju za prednost domačega parketa v končnici pa moštva ločijo zgolj malenkosti, saj ima četrti Houston (39-21) zgolj zmago več.Prav tako v boju za četrto mesto na vzhodu dobro kaže Miamiju (40-22). Za to imajo zasluge predvsem strelci z razdalje ob zmagi s 116:113 proti floridskemu tekmecu Orlandu. Goran Dragić in druščina so postavili rekord franšize z 22 trojkami.je vseh svojih 27 točk dosegel z meti izza črte za tri. Zadel je devet od 12 metov.je zadel pet trojk iz devetih poskusov, dvoboj pa je zaključil s 25 točkami in devetimi podajami v nekaj več kot 31 minutah na parketu.Miami ima zdaj tri zmage prednosti pred Indiano na petem mestu, potem ko so Pacers (37-25) izgubili proti vodilnemu Milwaukeeju s 100:119. Po porazu z Miamijem so se Bucks (53-9) pobrali in imajo na vrhu vzhodne konference deset zmag več od Toronta (43-18).