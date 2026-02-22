Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

Ciljna črta rednega dela sezona počasi prihaja v vidno polje košarkarjev, po zahtevnem zimskem maratonu tudi igralci čutijo, da se prava košarka vrača na spored. »Preživeli smo najtežji del sezone, vsako leto se je težko motivirati za tekme, ko se že pozna utrujenost, konec pa je še daleč. Zdaj smo pripravljeni na šprint,« je optimističen LeBron James. Slabih 14 dni dolg premor je tudi za Luko Dončića prišel kot naročen, do sredine aprila bo s soigralci dokazoval, da sodi v vrh, ne v zlato sredino zahodne konference.

Nekaj manevrskega prostora za eksperimente so si Kalifornijci v minulih štirih mesecih priigrali, a konkurenca ne spi. Tretjeuvrščeni Houston in sedmouvrščeni Phoenix ločita dve zmagi, osnovni cilj ostaja šesto mesto in neposredna uvrstitev v končnico, ob dobrem finišu sezone bi si Lakers lahko privoščili tudi nekaj taktiziranja pri izbiri tekmeca v prvem krogu. Igra Minnesote jim ne ustreza, lani so jih Volkovi nadigrali, tudi letos Dončić v dvoboju z Anthonyjem Edwardsom ne bi bil favorit. Za nameček do konca sezone LA čaka osmi najtežji razpored tekem.