Luka Dončić prvi zvezdnik SP, vendar ne z najvišjo plačo

Letošnje svetovno prvenstvo v košarki bo za nekaj dni vrnilo merila za uspešnost na normalne tirnice. Tudi najbolj okoreli zaljubljenci v individualno statistiko igralcev se bodo sprijaznili, da na koncu tekmovanja štejejo moštveni dosežki. Na lanskem eurobasketu so bili najučinkovitejši strelci Grk Giannis Antetokoumpo (povp. 29,3 točke), Finec Lauri Markkanen (27,9), Bolgar Aleksandar Vezenkov (26,8) in Slovenec Luka Dončić (26), a se niti eden ni prebil do polfinala. Kaj vse bi šele dali, da bi se lahko domov vrnili s kolajno.

Dončić pričakuje svoj krstni nastop na mundialu v velikem slogu: kot prvi zvezdnik spektakla na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji. Toda iz stoterice z najvišjimi pogodbami za prihodnjo sezono lige NBA jih bo zaradi različnih razlogov igralo zgolj 17. Kdo se je uvrstil najvišje na absolutni razpredelnici in kdo iz Evrope? Bo reprezentanca ZDA še bolj nevarna brez največjih zaslužkarjev? Koga bodo pogrešala druga moštva in zakaj smo Slovenci razdvojeni v pričakovanjih SP?