Luka Dončić prvič pokazal hčerko in razkril njeno ime

Vrnitev v domovino je bila za Luko Dončića kratka, a nepozabna. S prijatelji in družino je proslavil rojstvo druge hčerke in na Instagramu tudi objavil njeno sicer zakrito fotografijo, ki razkriva, da je deklici ime Olivia.

V družini Dončić se je pridružila dveletni Gabrieli, skupaj z mamo Anamario Goltes bosta še nekaj časa ostali v domovini, medtem ko se bo Luka že danes vrnil v ZDA in se jutri pridružil moštvu, ki bo gostovalo v Philadelphii v noči na ponedeljek (1.30).

Med njegovo odsotnostjo so bili Los Angeles Lakers polovično uspešni, petkovi zmagi v Torontu je sledil zanesljiv poraz v Bostonu v zgodnjih sobotnih urah.