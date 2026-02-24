Premagali Luko Dončića, nato pa postavili neslavni rekord

Košarkarjem Sacramento Kings v ligi NBA nič ne gre po načrtih, vse od 16. januarja in tekme z Washingtonom niso zabeležili zmage. V več kot mesecu dni, ko je tekmovalni spored v ligi najbolj zgoščen, so nanizali kar 16 zaporednih porazov in postavili neslavni klubski rekord. Niz so prekinili šele z zmago nad Memphisom s 123:114.

»Hvala bogu, da je to za nami, zagotovo ni bilo prijetno,« je dejal DeMar DeRozan, veteran, ki še vedno igra na visokem nivoju, v razglašenem Sacramentu (13 zmag, 46 porazov) pa njegov talent ni izkoriščen. Za nameček imajo veliko težav tudi z zdravjem zvezdnikov, Domantas Sabonis in Zach Lavine sta že končala sezoni, morda tudi za to, da bo Sacramento do konca sezone nanizal čim večje število porazov in dobil visok izbor na naboru.

Gledalcem v Sacramentu, kjer sicer obožujejo košarko in zelo zvesto podpirajo eno najslabše vodenih franšiz v športu, ne le v ligi NBA, ostanejo le redki trenutki veselja. Za enega takšnih je poskrbel Russ Westbrook (25 točk), ki je gledalki v prvi vrsti po nesreči polil pijačo, nato pa sedel na stol med publiko, medtem ko so čistili parket in navijačem pričaral enega redkih trenutkov, ki bodo ostali v lepem spominu.

Pred to sezono je bil neslavni klubski rekord Sacramenta dolg 14 zaporednih porazov. To pa ni absolutni rekord lige NBA, držijo ga Detroit Pistons, ki so v sezoni 2023/24 izgubili 28 zaporednih tekem. Enako število porazov v nizu je zbrala tudi Philadelphia ob koncu sezone 2014/15 in na začetku sezone 2015/16.

Luka Dončić se bo s Sacramentom, rivalom v zahodni konferenci, naslednjič pomeril 2. marca.

Najdaljši niz zmag v ligi NBA je v lasti Los Angeles Lakers, v sezoni 1971/72 so neporaženi ostali na kar 33 zaporednih srečanjih. Moderni zvezdniki v zlato-vijoličnih opravah ponoči gostijo Orlando Magic (4.30), Luka Dončić je pripravljen za igro, vprašljiv je le novi slovenski reprezentant Jaxson Hayes zaradi zvina gležnja.