  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Premagali Luko Dončića, nato pa postavili neslavni rekord

Košarkarji Sacramenta so z zmago nad zdesetkanim Memphisom končali kar 16 tekem trajajoč niz porazov, s katerim pa vendarle niso podrli absolutnega rekorda.
Luka Dončić se je s soigralci s Sacramentom nazadnje pomeril 12. januarja in izgubil s 124:112. FOTO: Cary Edmondson/Reuters
Galerija
Luka Dončić se je s soigralci s Sacramentom nazadnje pomeril 12. januarja in izgubil s 124:112. FOTO: Cary Edmondson/Reuters
Nejc Grilc
24. 2. 2026 | 17:25
24. 2. 2026 | 18:33
2:44
A+A-

Košarkarjem Sacramento Kings v ligi NBA nič ne gre po načrtih, vse od 16. januarja in tekme z Washingtonom niso zabeležili zmage. V več kot mesecu dni, ko je tekmovalni spored v ligi najbolj zgoščen, so nanizali kar 16 zaporednih porazov in postavili neslavni klubski rekord. Niz so prekinili šele z zmago nad Memphisom s 123:114.

image_alt
Košarkarski boter izzval Dončića: Čas je, da zbrcaš nekaj riti

»Hvala bogu, da je to za nami, zagotovo ni bilo prijetno,« je dejal DeMar DeRozan, veteran, ki še vedno igra na visokem nivoju, v razglašenem Sacramentu (13 zmag, 46 porazov) pa njegov talent ni izkoriščen. Za nameček imajo veliko težav tudi z zdravjem zvezdnikov, Domantas Sabonis in Zach Lavine sta že končala sezoni, morda tudi za to, da bo Sacramento do konca sezone nanizal čim večje število porazov in dobil visok izbor na naboru.

Gledalcem v Sacramentu, kjer sicer obožujejo košarko in zelo zvesto podpirajo eno najslabše vodenih franšiz v športu, ne le v ligi NBA, ostanejo le redki trenutki veselja. Za enega takšnih je poskrbel Russ Westbrook (25 točk), ki je gledalki v prvi vrsti po nesreči polil pijačo, nato pa sedel na stol med publiko, medtem ko so čistili parket in navijačem pričaral enega redkih trenutkov, ki bodo ostali v lepem spominu.

Pred to sezono je bil neslavni klubski rekord Sacramenta dolg 14 zaporednih porazov. To pa ni absolutni rekord lige NBA, držijo ga Detroit Pistons, ki so v sezoni 2023/24 izgubili 28 zaporednih tekem. Enako število porazov v nizu je zbrala tudi Philadelphia ob koncu sezone 2014/15 in na začetku sezone 2015/16.

Luka Dončić se bo s Sacramentom, rivalom v zahodni konferenci, naslednjič pomeril 2. marca.

Najdaljši niz zmag v ligi NBA je v lasti Los Angeles Lakers, v sezoni 1971/72 so neporaženi ostali na kar 33 zaporednih srečanjih. Moderni zvezdniki v zlato-vijoličnih opravah ponoči gostijo Orlando Magic (4.30), Luka Dončić je pripravljen za igro, vprašljiv je le novi slovenski reprezentant Jaxson Hayes zaradi zvina gležnja.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Košarka
Pat Riley

Košarkarski boter izzval Dončića: Čas je, da zbrcaš nekaj riti

Pred dvorano v Los Angelesu so odkrili bronasti kip Pata Rileyja, tvorca največjih uspehov franšize, sledil je težek poraz proti Bostonu.
Nejc Grilc 23. 2. 2026 | 11:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Navijači ogorčeni, več kot 9000 dolarjev za Dončićevo predstavo je preveč

Vodstvo Los Angeles Lakers je lastnike sezonskih vstopnic obvestilo o cenah za prihajajočo sezono, ki bodo precej višje od obstoječih.
Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 07:20
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

Že 30 let ni nihče v ligi NBA ponovil dosežka, ki je uspel Los Angeles Lakers. Dončić, James in Reaves naposled brez zdravstvenih težav, danes derbi.
Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Instašport

Princesa pokazala ulov, Mikaela v pižami, Dončić med zvezdami (FOTO)

Minuli teden v športnem svetu je zaznamovala vrnitev lige prvakov, olimpijske igre so še vedno v ospredju, prav tako tudi Luka Dončić.
21. 2. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Ne Dončić, niti LeBron ali Wemby, rekordni dres je prodal novinec

Dres novega zvezdnika iz vrst Dallasa Cooperja Flagga, ki ga je nosil na prvi tekmi v ligi NBA, je bil na dražbi prodan za kar milijon evrov.
Nejc Grilc 20. 2. 2026 | 05:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Za 223 milijonov evrov

Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
23. 2. 2026 | 20:25
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Ljubljana

Naslednja najvišja stavba je dobila gradbeno dovoljenje, kaj pa PST?

Po načrtih bo imel nadzemni del 21 nadstropij, namenjenih poslovnim prostorom, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih.
23. 2. 2026 | 15:14
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Brezkončna afera Epstein

Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

Kdo je Karina Šuljak, beloruska zobozdravnica, ki je dedovala pravljično bogastvo?
23. 2. 2026 | 17:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine bodo verjetno še malenkost uskladili, kolikšen bo skupni dvig?

Boj za glasove upokojencev: koalicija za predlog, da bi bil skupni dvig petodstoten, opozicija bi zanje ukinila prispevek za dolgotrajno oskrbo.
Barbara Hočevar 24. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj se dvojna raba splača?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Liga NBASacramento KingsLuka DončićNBAkošarkaMemphis Grizzliesrekord

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Obletnica vojne

Orbánu spet žugajo s 7. členom

Kijev od Evropske unije pričakuje hitro finančno pomoč in jasen časovni okvir za članstvo.
Peter Žerjavič 24. 2. 2026 | 18:46
Preberite več
Kultura  |  Razno
Francija

Odstopila je direktorica Louvra Laurence des Cars

Emmanuel Macron je odstop pozdravil kot odgovorno dejanje ter Laurence des Cars ponudil položaj v okviru predsedovanja Francije skupini G7.
24. 2. 2026 | 18:46
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Aleksander Repić

Neuradno: Zaradi izsiljevanja aretirali spletnega vplivenža

Kot je neuradno izvedelo več medijev, so policisti na brniškem letališču pridržali spletnega vplivneža Aleksandra Repića.
24. 2. 2026 | 18:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
HK Olimpija

V končnico hokejisti Olimpije vstopajo s pomembno okrepitvijo

Po poškodbi prvega vratarja Lukaša Horaka se je vodstvo Olimpije odzvalo in pripeljalo izkušeno okrepitev.
24. 2. 2026 | 18:41
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Ruandi

Na kraju slavja Tadeja Pogačarja dirka s krvavim razpletom

Dirka po Ruandi se je začela tragično, zaradi nesreče spremljevalnega vozila sta dva gledalca izgubila življenje, več je ranjenih.
24. 2. 2026 | 18:24
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Aleksander Repić

Neuradno: Zaradi izsiljevanja aretirali spletnega vplivenža

Kot je neuradno izvedelo več medijev, so policisti na brniškem letališču pridržali spletnega vplivneža Aleksandra Repića.
24. 2. 2026 | 18:45
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
HK Olimpija

V končnico hokejisti Olimpije vstopajo s pomembno okrepitvijo

Po poškodbi prvega vratarja Lukaša Horaka se je vodstvo Olimpije odzvalo in pripeljalo izkušeno okrepitev.
24. 2. 2026 | 18:41
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Ruandi

Na kraju slavja Tadeja Pogačarja dirka s krvavim razpletom

Dirka po Ruandi se je začela tragično, zaradi nesreče spremljevalnega vozila sta dva gledalca izgubila življenje, več je ranjenih.
24. 2. 2026 | 18:24
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Očarala vas bo njena oblika in luneta

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo