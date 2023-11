Luka Dončić še 29.480 točk za legendarnim LeBronom Jamesom

V nadaljevanju preberite:

»Če je košarkarsko moštvo v zadnji četrtini nenatančno pri 16 od 19 metov iz igre in izgubi ta del tekme s 13:30, je običajno obsojeno na neuspeh. Še posebej, če je na nasprotni strani kakovostna zasedba. Luka Dončić in soigralci so rešili skozi šivankino uho. Na gostovanju pri LA Lakers so zmagali s 104:101 po odločilni trojki Kyrieja Irvinga ob Ljubljančanovi asistenci.

Po nenadejano dramatičnem razpletu – teksaška zasedba je vstopila v zadnjo četrtino s prednostjo 91:71 – so zmagovalce prevevali mešani občutki. Kako je dogajanje doživel Dončić in zakaj ni okleval v prelomnem trenutku? Kdaj si je dokončno oddahnil? Kakšno je njegovo dosedanje strelsko povprečje v ligi NBA in s kakšnim se lahko pohvali najučinkovitejši strelec vseh časov LeBron James? Čemu Jason Kidd pripisuje njegove imenitne dosežke v jeseni kariere?