Nov trojni dvojček za Luko Dončića in nova zmaga za LA

Los Angeles v teh dneh ne pozna poraza. Po drugem zaporednem naslovu prvakov lige MLB LA Dodgers so svoj kamenček v mozaik dodali še LA Lakers, ki so s 130:120 premagali Miami. Izvrsten niz Luke Dončića se je končal, a je s trojnim dvojčkom in 29 točkami slovenski zvezdnik odločilno prispeval k zmagi, ki ni bila enostavna. Že jutri zjutraj Lakers čaka naslednja tekma, ob 4.00 gostujejo v Portalndu.

Košarkarji Los Angelesa so po dnevu odmora na parket prišli sveži, a brez DeAndreja Aytona, ki je z bolečinami v hrbtu naslednji na seznamu poškodovanih. Mesto v prvi peterki je dobil Jaxson Hayes in ga dobro izkoristil, tudi s prvo trojko v karieri v dresu Lakers. Na začetku tekme je bil tempo igre silovit, v prvi četrtini so domači dosegli več kot 40 točk, do polčasa kar 77.

Luka je igral zelo dobro v obrambi in napadu, čeprav mu tokrat met z razdalje ni stekel (1/11 za tri, 9/22 za dve). »Oba z Austinom v zadnjem času igrava zelo dobro, čeprav sva bila tokrat zanič,« se je Dončiću smejalo ob koncu tekme. Ko ni šlo s trojkami, je večino točk dosegel s prodori in s črte prostih metov, preden ga je Miami v drugem polčasu začel podvajati in nato ustavljati s consko obrambo. Takrat se je Luka osredotočil na razigravanje soigralcev in z 10 asistencami prišel do trojnega dvojčka.

Čeprav niza tekem s 40 točkami ni nadaljeval, je bil z 29 prvi strelec Jezernikov. In čeprav tokrat ni prikazal vrhunske strelske predstave, je bil pravi dirigent moštva, ob tem pa je znal v ključnih trenutkih prepustiti žogo Austinu Reavesu, ki ima v teh dneh res vročo roko. Dončić je naredil točno toliko, kot je bilo potrebno, da je v zadnji četrtini zajezil nalet Miamija in poskrbel, da je zmaga s 130:120 ostala doma.

»Bili smo dobri v obrambi, Miami igra najhitrejšo košarko v ligi, zato se moraš ekspresno vračati v obrambo, kar nam je dobro uspevalo. Lepo smo si razdelili žogo, veliko asistenc smo dosegli, še več bi jih lahko bilo, če ne bi zgrešili veliko odprtih metov,« je tekmo ocenil Dončić. Pri tem, kaj bo v pripravi na tekmo v Portlandu najbolj pomembno, pa ni ovinkaril: »Počitek.« Po 38 minutah in 20 sekundah trdega boja ga Luka brez dvoma zasluži.