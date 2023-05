Luka Dončić še četrtič med crème de la crème

V ligi NBA so razglasili prvo, drugo in tretjo najboljšo peterko sezone 2022/23. Slovenec Luka Dončić je bil izbran v idealno prvo peterko. V najboljši začetni peterki so poleg Dončića še Joel Embiid (Philadelphia), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jayson Tatum (Boston) in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City).

Dončić si je še četrtič prislužil mesto v idealni začetni peterki lige NBA. Slovenski as se z Dallasom ni uvrstil v letošnjo končnico košarkarskega prvenstva.

V drugi ekipi NBA so center Denverja Nikola Jokić, dvakratni MVP lige NBA iz Srbije, Stephen Curry iz Golden Stata, Donovan Mitchell iz Clevelanda, Jimmy Butler iz Miamija in Jaylen Brown iz Bostona.

Tretja ekipa lige NBA pa vključuje zvezdnika Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa, igralca New Yorka Juliusa Randla, člana Portlanda Damiana Lillarda in dva košarkarja zasedbe Sacramento Kings De'Aarona Foxa in Domantasa Sabonisa.

Štirikratni MVP in štirikratni prvak James, ki igra svojo 20. sezono v ligi NBA, se je 19. v karieri uvrstil med 15 častnih izbrancev lige NBA.