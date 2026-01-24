  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Luka Dončić se drugič po menjavi vrača v Dallas

    Košarkarje Los Angeles Lakers v noči na nedeljo čaka razburljiv dvoboj z Dallas Mavericks. Luka Dončić in ekipa niso v blesteči formi.
    Bo Luka Dončić tudi tokrat v Dallasu Lakers ponesel do zmage? FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters
    Galerija
    Bo Luka Dončić tudi tokrat v Dallasu Lakers ponesel do zmage? FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters
    M. Ru.
    24. 1. 2026 | 14:17
    24. 1. 2026 | 14:22
    3:06
    A+A-

    Luka Dončić se bo v noči na nedeljo drugič po menjavi v Los Angeles vrnil v Dallas, ko se bodo Lakers pomerili z razpoloženimi Mavericks. Medtem ko je Dallas nanizal najboljši niz v sezoni s štirimi zaporednimi zmagami, so Lakers izgubili šest od zadnjih devetih in deset od zadnjih 17 tekem.

    image_alt
    Nadaljevanje Nasledstva se dogaja na Dončićevem dvorišču

    Jezerniki so v četrtek s 112:104 na mestnem derbiju izgubili proti Los Angeles Clippers, medtem ko je Dallas isti dan doma prepričljivo s 123:115 premagal Golden State Warriors. Mavericks so so ob zmagi iz igre metali s 50-odstotno uspešnostjo (43 od 86), 37,1-odstotni pa so bili na metu za tri točke (13 od 35).

    Na zadnji tekmi v Dallasu so bile okoliščine za Luko Dončića zelo zahtevne. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
    Na zadnji tekmi v Dallasu so bile okoliščine za Luko Dončića zelo zahtevne. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

    »To je odlična ekipna zmaga proti zelo dobremu moštvu, zmage so vedno pomembne. Na začetku sezone smo se mučili, a sezona je dolga in polna nizov,« je dejal trener Dallasa Jason Kidd. Maverickse je z odlično igro vodil krilni košarkar Naji Marshall, ki je izenačil svoja sezonska rekorda s 30 točkami in devetimi podajami. Potem ko so se večji del sezone mučili pri zaključevanju tekem, je Dallas izboljšal razmerje zmag in porazov na 19–26, saj je v zadnji četrtini Golden State nadigral z 39:26.

    Na zadnjem gostovanju Los Angeles Lakers v Dallasu lanskega novembra so gostje zmagali s 129:119, Luka Dončić pa je nekdanjemu klubu nasul 35 točk.

    Los Angeles Lakers niso v prav dobri formi. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters
    Los Angeles Lakers niso v prav dobri formi. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

    Forma je tokrat vprašljiva

    A vendarle tokrat v Teksas ne prihajajo dobro pripravljeni. Kar pet njihovih košarkarjev je v zadnjem letu veljavnosti pogodb, med njimi izstopata LeBron James in Rui Hachimura. Prestopni rok se počasi bliža, eden izmed Dončićevih soigralcev Marcus Smart pa je dodal, da morajo ohraniti osredotočenost. 

    »Vsi smo profesionalci in ne glede na vse moramo priti na parket in opraviti svoje delo. Človeški dejavnik včasih res pride do izraza, a moramo se iz tega znati iztrgati hitreje, kot to počnemo zdaj,« pravi Smart. 

    Dončić je ob porazu proti Clippers vknjižil 32 točk, 11 skokov in osem podaj, James pa je dosegel 23 točk. Trener JJ Redick je bil razočaran predvsem nad igro svoje ekipe v prvem polčasu, ko so Lakers zaostajali z 47:64, potem ko so zbrali zgolj sedem podaj. »Preprosto si nismo zaupali v napadu, podaj je bilo premalo. To je stalnica – kadar ne igramo dobro si ne podajamo med seboj,« je še povedal trener Dončića in druščine. 

    Luka DončićDallas MavericksNBALos Angeles LakersLiga NBAJason KiddLeBron James

