Dončić se je ogrel, zdaj prihaja prvi odločilni teden sezone

Po osmini rednega dela v ligi NBA je pred Los Angeles Lakers prvi ključni teden nove sezone. Manj v rezultatskem smislu, bolj pomembno bo, kako se bosta Austin Reaves in Luka Dončić ujela na parketu brez LeBrona Jamesa, odgovori bodo pomembni predvsem za načrte Jezernikov prihodnje poletje. Odziv po vrnitvi Reavesa na parket je bil izvrsten, Charlotte ni bil kos razpoloženim igralcem v zlati opravi (121:111), Dončić je še presegel sezonsko povprečje in končal z 38 točkami.

Ko Dončić igra v odlični formi, dih jemajoče poteze niso presenečenje, tekma v Charlottu pa je bila tudi zanj nekaj posebnega. Najprej je osupnil dvorano z zadeto trojko prek dveh tretjin igrišča, ki ni štela, ker je J. J. Redick poklical minuto odmora, nato je sebe nasmejal s silovitim zabijanjem z obema rokama, kakršnega od »atletsko omejenega« Dončića nismo vajeni. Prej in potem je blestel z meti za tri točke, zadel jih je pet, piko na i za 38 točk, šest skokov in sedem asistenc je pritisnil v raketi. Šok v Atlanti je zalegel, Lakers so znova igrali kot povezano moštvo, Dončić in rekonvalescent Reaves (24 točk) sta imela med tekmo dovolj časa tudi za pregovarjanje, kdo je zadel trojko od dlje.