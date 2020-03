Dončić po svoji novi odlični predstavi, a porazu (še) ni zaskrbljen zaradi Teksašanov (VIDEO)

Ljubljana – Košarkarji moštva Dallas Mavericks so kljub novi sijajni predstaviparket spet zapustili s sklonjenimi glavami, potem ko so morali v gosteh s 109:119 priznati premoč igralcem kluba San Antonio Spurs. Neuspeha ni mogel preprečiti niti slovenski »čudežni deček«, ki je bil najboljši strelec tekme.Dončić je v 36 minutah dosegel 38 točk (prosti meti: 6:7, za dve: 7:13, za tri: 6:13). K tem je dodal še sedem skokov, osem asistenc in dve ukradeni žogi, medtem ko jih je pet izgubil. Precej razpoložen je bil tudi Američan, ki je prispeval 20 točk, medtem ko jih je latvijski velikantokrat zbral le devet.V domači zasedbi je bil – zanimivo – najbolj učinkovit Teksašan, ki je k uspehu San Antonia prispeval 24 točk in je bil tako najzaslužnejši, da je zmaga ostala doma.Košarkarji Dallasa tako v zahodni konferenci lige NBA ostajajo na sedmem mestu. »Zaradi uvrstitve v končnico sploh nisem zaskrbljen. Pred začetkom sezone mnogi niso verjeli, da se lahko prebijemo do izločilnih bojev, mi pa smo pokazali, da smo to sposobni. Zdaj smo med osmerico, toda čaka nas še dolga pot. A verjamem, da nam bo uspelo. Ne, nisem zaskrbljen,« je poudaril Dončić.– Indiana Pacers : Boston Celtics 111:114, Washington Wizards : New York Knicks 122:115, Chicago Bulls : Cleveland Cavaliers 108:103, Houston Rockets : Minnesota Timberwolves 117:111, Memphis Grizzlies : Orlando Magic 115:120, Portland Trail Blazers : Phoenix Suns 121:105, Golden State Warriors : La Clippers 107:131, La Lakers : Brooklyn Nets 102:104.