Luka Dončić si je dal duška in si v zadnji četrtini privoščil počitek

Košarkarji Los Angeles Lakers so pred svojimi gledalci v ligi NBA s 128:117 premagali Indiano Pacers, eno izmed ta čas najslabših ekip lige. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmagovite gostitelje nanizal 44 točk, devet skokov, pet podaj, tri ukradene žoge in blokadi.

Tekma proti Indiani je bila za Lakers prva v seriji petih domačih tekem in je prišla po porazu na prejšnji v Denverju. Njihov tekmec je bila tokrat ekipa Pacers, ki je izgubila osmo zaporedno tekmo in si z Brooklyn Nets delila drugi najslabši rezultat v ligi NBA s 15 zmagami in 47 porazi.

Slabši izkupiček imajo le še Sacramento Kings (14:50). Pacers so prejšnje štiri tekme izgubili s povprečno 21,8 točke razlike. Indiana je bila v sredo poražena s 107:130 proti Los Angeles Clippers, ko je začela serijo štirih gostovanj.

Povratna tekma z Lakers, ekipi sta igrali prvič v tej sezoni, bo v Indianapolisu 25. marca. Lakers so v prejšnji sezoni na dveh srečanjih zmagali in so slavili petič na šestih zadnjih medsebojnih dvobojih.

Večer v NBA je zaznamovala tudi vrnitev na parket zvezdnika Boston Celtics Jaysona Tatuma, ki je odigral prvo tekmo po 12. maju lani, ko si je na tekmi proti New York Knicks v končnici strgal ahilovo tetivo.

Ob domači zmagi Celtics proti Dallas Mavericks s 120:100 je Tatum začel v prvi peterki in v 27 minutah na igrišču dosegel 15 točk, 12 skokov in sedem podaj. Jaylen Brown je bil najboljši strelec Celtics s 24 točkami, Klay Thompson jih je za Mavs dosegel 19.

Boston je z 42 zmagami in 21 porazi drugi na vzhodnem deli lige. Lakers so šesti na zahodnem delu in s tem na zadnjem mestu, ki neposredno še vodi v končnico.