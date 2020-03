Luka Dončić: »Slovenci znamo stopiti skupaj!«

Ljubljana

- »Ostanite doma,« je rojake ob svojem zapisu na družbenem omrežju rojake posvaril največji slovenski športni zvezdnik na svetu. Ljubljančan in najboljši igralec moštva NBA Dallas je napovedal, da bo v za boj proti koronavirusu priskočil na pomoč z donacijo za slovenske bolnišnice.»Že večkrat smo dokazali, da Slovenci znamo stopiti skupaj, ko je to potrebno. Pomagajte slovenskim bolnišnicam, vsak po svojih zmožnostih, seveda,« je k pomoči pozval tudi prijatelje, športnike, podjetnike in posameznike.Komaj 21-letni košarkarski zvezdnik je »čivknil«, da si ni mislil, da bo ob ustanovitvi fundacije Uresničimo življenje tako hitro moral posredovati in da bo šlo celo za življenja Slovencev.»V tem trenutku so tisti, ki jih najbolj potrebujemo, zdravniki, medicinske sestre in ostalo osebje. Vsem, ki v tem trenutki garajo, da bi uresničili želje vseh nas in pozdravili vse, ki so in še bodo okuženi, pa lahko pomagamo mi vsi. Sam sem se odločil, da jim finančno pomagam, to je najmanj, kar lahko v tem trenutku naredim ...,« je poudaril Dončić, ki je skupaj z lastnikom Dallasain soigralcem doniral pol milijona ameriških dolarjev zdravstvenemu centru Univerze Teksas ter bolnišnici Parkland.