Luka Dončić šokiral tudi rekorderja LeBrona Jamesa

Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA z obilo sreče zmagali na gostovanju pri Los Angelesu Lakers s 104:101, prekinili serijo dveh porazov in zabeležili 10. zmago v novi sezoni. Luka Dončić se je izkazal s 30 točkami, 13 skoki, osmimi podajami in dvema ukradenima žogama.

Zmaga Dallasa v Kaliforniji pa je bila glede na potek srečanja izjemno tesna. V zadnji del so Teksašani krenili s na videz zanesljivo prednostjo 91:71, a gostiteljem dovolili, da so 1:51 minute pred koncem izenačili na 99:99. Po zgrešenem metu Granta Williamsa je LeBron James (ta je dan prej postavil nov mejnik v ligi NBA) poskrbel celo za vodstvo domačih s 101:99, na nasprotni strani je nato zgrešil še Dončić, roka pa se je zatresla tudi Jamesu.

Odločitev 22 sekund pred koncem tekme

Odločitev je padla 22 sekund pred koncem, ko je Dončić ustvaril prostor za Kyrieja Irvinga, zabeležil osmo podajo, slednji pa s trojko poskrbel za minimalno prednost Dallasa. Nato je Dončić tik pred koncem prestregel še podajo, prekršek domačih pa je Irving kaznoval z uspešno izvedenima prostima metoma.

Irving je za Dallas dosegel 28 točk, Josh Green pa 15. Pri Los Angelesu je James dosegel 26 košev, Anthony Davis pa ob 10 točkah tudi 14 skokov. Dallas bo naslednjo tekmo igral v soboto, ko bo gostoval pri Los Angeles Clippers.

Vodilna ekipa lige ostaja Boston, ki je s 119:116 premagal Milwaukee. Jaylen Brown (26), Jayson Tatum (23) in Kristaps Porzingis (21) so presegli mejo 20 točk. Pri Milwaukeeju sta izstopala Brook Lopez z 28 točkami in Giannis Antetokounmpo, ki je 21 točkam dodal 13 skokov.