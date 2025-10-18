Luka Dončić spet čaral na parketu, a ni bilo dovolj za zmago LA Lakers

Košarkarji Los Angeles Lakers so v pripravah na novo sezono severnoameriške lige NBA doživeli poraz s 116:117 proti Sacramento Kings. Pred domačimi navijači dvorane Crypto.com Arena je zaigral slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je tekmo v dresu jezernikov končal z 31 točkami, petimi skoki in devetimi asistencami.

Kapetan slovenske košarkarske reprezentance je na parketu preživel približno 32 minut, v statistiko pa je vpisal še po eno ukradeno žogo in blokado, trikrat pa je izgubil žogo. Dončić je zadel osem od 16 metov iz igre, ob tem je dal šest trojk v 11 poskusih ter zadel devet od 12 prostih metov.

Trener JJ Redick ga je za zadnji del tekme povlekel iz igre, kljub temu da je želel še naprej igrati.

Pri jezernikih so poleg Dončića še štirje igralci presegli mejo desetih točk. Rui Hachimura je vpisal 18 točk, Gabe Vincent jih je dodal 14, tekmo pa je z 12 točkami in devetimi skoki končal center DeAndre Ayton.

Pri kraljih je sedem košarkarjev preseglo mejo desetih točk, največ Nemec Dennis Schröder, ki je dosegel 25 točk. Zasedba Lakers bo novo sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu odprla v sredo zgodaj zjutraj po slovenskem času, ko jim bodo nasproti stali člani kolektiva Golden State Warriors.