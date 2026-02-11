  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Luka Dončić v poslovnih vodah: kupil je italijansko moštvo, želi v NBA

Slovenski košarkarski zvezdnik in nekdanji menedžer Dallasa Donnie Nelson sta zbrala skupino investitorjev, ki je kupila moštvo Vanoli Basket Cremona.
Luka Dončić okreva po poškodbi, medtem pa razmišlja tudi o poslu. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters
Galerija
Luka Dončić okreva po poškodbi, medtem pa razmišlja tudi o poslu. FOTO: Kiyoshi Mio/Reuters
Nejc Grilc
11. 2. 2026 | 07:40
11. 2. 2026 | 08:05
3:10
Luka Dončić je do začetka aktualne sezone zgolj s plačo v ligi NBA zaslužil več kot 150 milijonov dolarjev, številka bo z novo pogodbo močno narasla, ob tem so za Ljubljančana donosni tudi individualni sponzorski dogovori. Zdaj se je Luka odločil, da se poda v poslovne vode in se pridruži skupini investitorjev, ki želijo v Rimu ustanoviti moštvo, ki bi nastopali v novoustanovljeni ligi NBA Europe. 

Ekspanzivna ameriška politika dodatno škoduje Evropi

Skupino investitorjev je zbral Donnie Nelson, s katerim je imel Luka v Dallasu odličen odnos, je tudi sin legendarnega Dona Nelsona in ima velik vpliv v košarkarskih krogih v ZDA. Dosegli so preliminarni dogovor za nakup moštva Vanoli Basket iz Cremone, ki igra v prvi italijanski ligi, trenutno so na visokem 9. mestu.

To je pomembno, saj se z moštvom želijo priključiti novi ligi NBA Europe, komisar lige Adam Silver pa zahteva, da imajo vsa moštva tudi licenco za nastopanje v domačih tekmovanjih, zato je bil nakup Vanoli Basketa za Dončića in partnerje odlična priložnost. Del skupine investitorjev naj bi bil tudi Dirk Nowitzki, ki pa zaenkrat te novice še ni potrdil.

Generalni sekretar FIBE Andreas Zagklis in Adam Silver sta skupaj osnovala projekt lige NBA Europe. FOTO: AFP
Generalni sekretar FIBE Andreas Zagklis in Adam Silver sta skupaj osnovala projekt lige NBA Europe. FOTO: AFP

Dončić in partnerji bodo franšizo zdaj preselili v skoraj 500 kilometrov oddaljen Rim, na katerega meri Silver z ligo NBA Europe. Gre za enega največjih evropskih trgov, ki je košarkarsko še nepopisan list. Pravila Serie A določajo, da mora moštvo počakati dve leti, preden sprememba imena stopi v veljavo, zato je do nakupa moštva prišlo že zdaj.

Ob Rimu in Milanu v Italiji liga NBA Europe meri še na London, Manchester, Pariz, Madrid, Barcelono, Berlin, München, Atene in Istanbul, ki bi bili nosilci 12 stalnih licenc v ligi, ki svoja vrata odpira septembra 2027. Štiri mesta bodo na voljo zmagovalcu FIBA lige prvakov in trem zmagovalcem kvalifikacijskih turnirjev, na katerih bodo lahko igrala najboljša moštva iz vseh evropskih lig.

Pau Gasol bi lahko bil komisar novoustanovljene lige. FOTO: Mike Lawrie/AFP
Pau Gasol bi lahko bil komisar novoustanovljene lige. FOTO: Mike Lawrie/AFP

Licenca za vstop v ligo bo zelo draga, po neuradnih informacijah želi liga iztržiti kar 1 milijardo za franšizo v Londonu, licenca za Rim bo stala le nekaj manj. Zato je verjetno, da se v ozadju za Dončićem in Nelsonom skriva še nekaj zelo premožnih poslovnežev.

Luka sicer ne bi bil edini zvezdnik iz NBA, ki se podaja v lastniške vode v Evropi, Kevin Durant je manjšinski lastnik moštva Paris Saint-Germain, ki ustanavlja košarkarsko ekipo, Tony Parker pa ima v lasti ASVEL, ki naj bi prav tako vstopil v novo ligo. Za komisarja NBA Europe snubijo Paua Gasola.

Pretep vseh pretepov v ligi NBA je umirila šele policija

Luka DončićLiga NBAkošarkaAdam SilverNBANBA EuropeVanoli Basket CremonaDonnie Nelson

