Dončić presenetil soigralce, organiziral bo priprave v Sloveniji

Luka Dončić je v Slovenijo povabil vse igralce prvega moštva Los Angeles Lakers. Kot poroča novinar ESPN Dave McMenamin, bo ekipa avgusta skupaj preživela štiri dni na pripravah, katerih glavni namen je utrjevanje ekipnega duha pred začetkom nove sezone.

Poleg skupnih treningov naj bi program vključeval tudi partijo golfa, ogled Ljubljane ter druge sproščene aktivnosti, s katerimi želijo igralci še dodatno okrepiti medsebojne vezi pred uradnim začetkom priprav. Dončić je ob tem soigralcem ponudil, da krije stroške čezoceanskega poleta v Evropo in vse stroške bivanja v Sloveniji, kjer bodo njegovi gostje.

Dončić ima eno izmed svojih nepremičnin tudi v neposredni bližini golf igrišča Cubo v Smledniku.

Los Angeles Lakers so bili sicer poleti zelo aktivni na košarkarski tržnici. Dončiću so pripeljali več okrepitev, med odmevnejšimi center Walker Kessler, ki je z Jezerniki podpisal štiriletno pogodbo, vredno 130 milijonov dolarjev. Za 218 centimetrov visokega igralca so Utah Jazz poslali dva izbora v prvem krogu in dve menjavi izborov.