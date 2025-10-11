Luka Dončić v solzah o Britney Spears, kremšniti in muzikalih

Na košarkarskem igrišču pred polnimi dvoranami deluje povsem mirno, a kot je Luka Dončić priznal v spletni oddaji Hot Ones, ga je preizkušnja z desetimi pekočimi perutničkami naredila bolj živčnega kot katerakoli tekma.

»Na igrišču nisem živčen. Tukaj sem bil živčen,« je uvodoma dejal voditelju Seanu Evansu in se podal na kulinarično pot, ki je iz njega izvabila številne zanimive zgodbe, iskrene odgovore in osebna razmišljanja.

Od strahu do tekmovalnosti

Že na samem začetku oddaje je Dončić brez olepševanja priznal, da ni spreten pri uživanju pekoče hrane. »Sploh ne, sploh ne,« je bil njegov iskren odgovor na vprašanje, kako se spopada z začinjenimi jedmi.

Kljub začetni nervozi in previdnim grižljajem pa je skozi oddajo pokazal svojo tekmovalno plat, ki ga žene tudi na košarkarskih igriščih.

Sean Evans je ameriški voditelj, producent in eden najbolj prepoznavnih ter cenjenih novinarjev na svetu. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Njegov odnos do izziva se je stopnjeval skupaj z jakostjo omak – od pitja vode do mleka in nazadnje do solz, a odnehal ni. »Tekmovalen sem,« je dejal proti koncu preizkušnje, ko je zavrnil sladoled za lajšanje pekočega občutka in se odločno spopadel z zadnjo, najbolj pekočo omako.

Veselje do igre in pritisk na mlade

Pogovor se je hitro dotaknil tudi resnejših tem. Evans je izpostavil delo Dončićeve fundacije, katere cilj je po njegovih besedah vrniti veselje v mladinski šport.

Dončić je pojasnil, da je odstotek otrok, ki opuščajo šport, zelo visok, po podatkih, ki jih je navedel Evans, naj bi znašal kar 70 odstotkov.

Dončić priznava, da ga je preizkušnja z desetimi pekočimi perutničkami naredila bolj živčnega kot tekma. FOTO: David Gonzales/Reuters

»Poskušamo doseči, da otroci ne bi čutili pritiska, da starši ne bi pritiskali nanje in da bi se otroci zabavali,« je povedal o poslanstvu svoje fundacije.

To veselje do igre je po njegovih besedah tudi ključni del njegovega pristopa h košarki. Poudaril je, da je na igrišču povsem drugačna oseba. »To je moj miren prostor in zelo se vživim v igro,« je dejal in dodal, da je prav ta strast tisto, kar bi morali mladi košarkarji najbolj preučevati pri njegovi igri.

Spomini na parket in evropski kotel

Med spopadanjem z vse bolj pekočimi omakami je Dončić obujal spomine na nekatere trenutke svoje kariere. Kot dva najljubša je izpostavil zmagoviti met za tri točke proti Minnesoti v finalu zahodne konference in met za zmago proti Clippersom v »mehurčku« leta 2020. »To je bila moja prva serija v končnici,« je pojasnil pomen slednjega.

Zmagoviti met proti Los Angeles Clippers se je zgodil v »mehurčku« leta 2020. FOTO: Kevin C. Cox/AFP

Ko je beseda nanesla na razlike med evropsko in ameriško košarko, je izpostavil predvsem vzdušje v dvoranah. Dejal je, da se v Evropi zaradi glasnosti navijačev pogosto ne sliši niti soigralca, ki stoji poleg tebe.

Kot najtežje gostovanje je omenil tekmo proti Panathinaikosu, kjer je njegova ekipa tekmo začela z delnim izidom 0:20, navijanje pa je bilo po njegovih besedah »norih« razsežnosti. Povedal je tudi, da je zbadanja oziroma »trash talka« v ligi NBA bistveno več kot v Evropi.

Kot najtežje gostovanje je Dončić omenil tekmo proti Panathinaikosu. FOTO: Euroleague

Kremšnita, Britney in skriti talenti

Oddaja Hot Ones je znana po tem, da iz gostov izvabi tudi bolj osebne in nepričakovane podrobnosti. Na vprašanje, katero slovensko jed bi ponudili v dvoranah lige NBA, je Dončić po krajšem premisleku predlagal sladico. »Morda kremšnito z Bleda,« je dejal in jo opisal kot vrsto peciva, ki bi jo lahko stregli kot posladek.

Razkril je tudi svojo strast do glasbe in muzikalov. Povedal je, da se pred tekmami včasih ogreva ob pesmih Britney Spears, pri čemer je kot najljubšo izpostavil uspešnico Oops, I Did It Again. Njegov najljubši Disneyjev film je High School Musical, delno tudi zato, ker vključuje košarko, priznal pa je, da še vedno pozna nekatere pesmi iz filma, na primer Get'cha Head in the Game.

S svetom zabave pa ni povezan le kot gledalec. Povedal je, da je navdušen nad muzikalom & Juliet in da pozorno spremlja govorice o produkciji tretjega dela filma Mamma Mia, v katerem bi si želel nastopiti, čeprav je v šali dodal, da ne zna igrati.

Od videoiger do občudovanja soigralcev

Dončić je znan tudi kot navdušen igralec videoiger. Potrdil je, da spada med 500 najboljših igralcev igre Overwatch na svetu in opisal situacijo, ko ga je med igranjem prepoznal drug igralec, ki je v živo prenašal svojo igro, zaradi česar je posnetek postal viralen.

Kot igro, ki mu je zaznamovala otroštvo, je omenil Medal of Honor na konzoli PlayStation 2. Povezal je tudi igranje šaha s košarko, saj je po njegovem mnenju v obeh primerih ključno predvidevanje nasprotnikove naslednje poteze.

Povedal je, da je zbadanja oziroma »trash talka« v ligi NBA bistveno več kot v Evropi. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Ob koncu oddaje je beseda nanesla še na njegove tekmece. Povedal je, da ga vedno znova navdušuje Kyrie Irving, ki na treningih preizkuša še bolj drzne poteze kot na tekmah. »Ko misliš, da si ga zaustavil, vedno najde pot do koša,« je opisal Irvingovo igro.

Na vprašanje, katera dva igralca bi se pomerila v finalu hipotetičnega turnirja ena na ena, je izbral prav Irvinga in Victorja Wembanyamo. »Proti Wembanyami je zelo težko doseči koš, Kyriejeve poteze ena na ena pa so nore,« je utemeljil svojo izbiro.