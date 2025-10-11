  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Luka Dončić v solzah o Britney Spears, kremšniti in muzikalih

    Luka Dončić je bil gost legendarne spletne oddaje Hot Ones, kjer zanani obrazi opravijo intervju z novinarjem Seanom Evansom, ob tem pa jejo pekoče perutničke.
    Luka Dončić je poudaril, da je na igrišču povsem drugačna oseba. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
    Galerija
    Luka Dončić je poudaril, da je na igrišču povsem drugačna oseba. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
    Ž. U.
    11. 10. 2025 | 16:30
    11. 10. 2025 | 16:31
    5:58
    A+A-

    Na košarkarskem igrišču pred polnimi dvoranami deluje povsem mirno, a kot je Luka Dončić priznal v spletni oddaji Hot Ones, ga je preizkušnja z desetimi pekočimi perutničkami naredila bolj živčnega kot katerakoli tekma.

    »Na igrišču nisem živčen. Tukaj sem bil živčen,« je uvodoma dejal voditelju Seanu Evansu in se podal na kulinarično pot, ki je iz njega izvabila številne zanimive zgodbe, iskrene odgovore in osebna razmišljanja.

    Od strahu do tekmovalnosti

    Že na samem začetku oddaje je Dončić brez olepševanja priznal, da ni spreten pri uživanju pekoče hrane. »Sploh ne, sploh ne,« je bil njegov iskren odgovor na vprašanje, kako se spopada z začinjenimi jedmi.

    Kljub začetni nervozi in previdnim grižljajem pa je skozi oddajo pokazal svojo tekmovalno plat, ki ga žene tudi na košarkarskih igriščih.

    Sean Evans je ameriški voditelj, producent in eden najbolj prepoznavnih ter cenjenih novinarjev na svetu.  FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Sean Evans je ameriški voditelj, producent in eden najbolj prepoznavnih ter cenjenih novinarjev na svetu.  FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

    Njegov odnos do izziva se je stopnjeval skupaj z jakostjo omak – od pitja vode do mleka in nazadnje do solz, a odnehal ni. »Tekmovalen sem,« je dejal proti koncu preizkušnje, ko je zavrnil sladoled za lajšanje pekočega občutka in se odločno spopadel z zadnjo, najbolj pekočo omako.

    Veselje do igre in pritisk na mlade

    Pogovor se je hitro dotaknil tudi resnejših tem. Evans je izpostavil delo Dončićeve fundacije, katere cilj je po njegovih besedah vrniti veselje v mladinski šport.

    image_alt
    Luka Dončić ostal brez LeBrona Jamesa

    Dončić je pojasnil, da je odstotek otrok, ki opuščajo šport, zelo visok, po podatkih, ki jih je navedel Evans, naj bi znašal kar 70 odstotkov.

    Dončić priznava, da ga je preizkušnja z desetimi pekočimi perutničkami naredila bolj živčnega kot tekma. FOTO: David Gonzales/Reuters
    Dončić priznava, da ga je preizkušnja z desetimi pekočimi perutničkami naredila bolj živčnega kot tekma. FOTO: David Gonzales/Reuters

    »Poskušamo doseči, da otroci ne bi čutili pritiska, da starši ne bi pritiskali nanje in da bi se otroci zabavali,« je povedal o poslanstvu svoje fundacije.

    To veselje do igre je po njegovih besedah tudi ključni del njegovega pristopa h košarki. Poudaril je, da je na igrišču povsem drugačna oseba. »To je moj miren prostor in zelo se vživim v igro,« je dejal in dodal, da je prav ta strast tisto, kar bi morali mladi košarkarji najbolj preučevati pri njegovi igri.

    Spomini na parket in evropski kotel

    Med spopadanjem z vse bolj pekočimi omakami je Dončić obujal spomine na nekatere trenutke svoje kariere. Kot dva najljubša je izpostavil zmagoviti met za tri točke proti Minnesoti v finalu zahodne konference in met za zmago proti Clippersom v »mehurčku« leta 2020. »To je bila moja prva serija v končnici,« je pojasnil pomen slednjega.

    Zmagoviti met proti Los Angeles Clippers se je zgodil v »mehurčku« leta 2020. FOTO: Kevin C. Cox/AFP
    Zmagoviti met proti Los Angeles Clippers se je zgodil v »mehurčku« leta 2020. FOTO: Kevin C. Cox/AFP

    Ko je beseda nanesla na razlike med evropsko in ameriško košarko, je izpostavil predvsem vzdušje v dvoranah. Dejal je, da se v Evropi zaradi glasnosti navijačev pogosto ne sliši niti soigralca, ki stoji poleg tebe.

    image_alt
    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kot najtežje gostovanje je omenil tekmo proti Panathinaikosu, kjer je njegova ekipa tekmo začela z delnim izidom 0:20, navijanje pa je bilo po njegovih besedah »norih« razsežnosti. Povedal je tudi, da je zbadanja oziroma »trash talka« v ligi NBA bistveno več kot v Evropi.

    Kot najtežje gostovanje je Dončić omenil tekmo proti Panathinaikosu. FOTO: Euroleague
    Kot najtežje gostovanje je Dončić omenil tekmo proti Panathinaikosu. FOTO: Euroleague

    Kremšnita, Britney in skriti talenti

    Oddaja Hot Ones je znana po tem, da iz gostov izvabi tudi bolj osebne in nepričakovane podrobnosti. Na vprašanje, katero slovensko jed bi ponudili v dvoranah lige NBA, je Dončić po krajšem premisleku predlagal sladico. »Morda kremšnito z Bleda,« je dejal in jo opisal kot vrsto peciva, ki bi jo lahko stregli kot posladek.

    Razkril je tudi svojo strast do glasbe in muzikalov. Povedal je, da se pred tekmami včasih ogreva ob pesmih Britney Spears, pri čemer je kot najljubšo izpostavil uspešnico Oops, I Did It Again. Njegov najljubši Disneyjev film je High School Musical, delno tudi zato, ker vključuje košarko, priznal pa je, da še vedno pozna nekatere pesmi iz filma, na primer Get'cha Head in the Game.

    image_alt
    Nekdanjega zvezdnika lige NBA našli opitega, ko je spal v vozilu sredi avtoceste

    S svetom zabave pa ni povezan le kot gledalec. Povedal je, da je navdušen nad muzikalom & Juliet in da pozorno spremlja govorice o produkciji tretjega dela filma Mamma Mia, v katerem bi si želel nastopiti, čeprav je v šali dodal, da ne zna igrati.

    Od videoiger do občudovanja soigralcev

    Dončić je znan tudi kot navdušen igralec videoiger. Potrdil je, da spada med 500 najboljših igralcev igre Overwatch na svetu in opisal situacijo, ko ga je med igranjem prepoznal drug igralec, ki je v živo prenašal svojo igro, zaradi česar je posnetek postal viralen.

    Kot igro, ki mu je zaznamovala otroštvo, je omenil Medal of Honor na konzoli PlayStation 2. Povezal je tudi igranje šaha s košarko, saj je po njegovem mnenju v obeh primerih ključno predvidevanje nasprotnikove naslednje poteze.

    Povedal je, da je zbadanja oziroma »trash talka« v ligi NBA bistveno več kot v Evropi. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
    Povedal je, da je zbadanja oziroma »trash talka« v ligi NBA bistveno več kot v Evropi. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

    Ob koncu oddaje je beseda nanesla še na njegove tekmece. Povedal je, da ga vedno znova navdušuje Kyrie Irving, ki na treningih preizkuša še bolj drzne poteze kot na tekmah. »Ko misliš, da si ga zaustavil, vedno najde pot do koša,« je opisal Irvingovo igro.

    image_alt
    Novomeški košarkarji čez noč postali brezdomci

    Na vprašanje, katera dva igralca bi se pomerila v finalu hipotetičnega turnirja ena na ena, je izbral prav Irvinga in Victorja Wembanyamo. »Proti Wembanyami je zelo težko doseči koš, Kyriejeve poteze ena na ena pa so nore,« je utemeljil svojo izbiro.

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bastian Schweinsteiger

    Schweini srečal razdiralko zakonov in zajokal (VIDEO)

    Nekdanji nemški nogometni zvezdnik Bastian Schweinsteiger je bil nekaj mesecev po ločitvi od Ane Ivanović sprejet v hišo slavnih v Dortmundu.
    Peter Zalokar 10. 10. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tone Hočevar o Nobelovi nagradi za mir

    Nagrade ni dobil Trump, v resnici pa je dodeljena prav njemu

    María Corina Machado je popolno nasprotje venezuelskega vladarja Nicolása Madura, nekdaj voznika avtobusa, ki so ga Kubanci vzgojili v samodržca.
    Tone Hočevar 10. 10. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Unovčevanje dobičkov

    Kateri so vzroki za padec delnic Krke

    Delnice dolenjskega farmacevta so v dveh tednih izgubile petino vrednost in padle pod mejo 200 evrov.
    Karel Lipnik 10. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Hot OnesLuka DončićSean Evans

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Podkast Hot Ones

    Luka Dončić v solzah o Britney Spears, kremšniti in muzikalih

    Luka Dončić je bil gost legendarne spletne oddaje Hot Ones, kjer zanani obrazi opravijo intervju z novinarjem Seanom Evansom, ob tem pa jejo pekoče perutničke.
    11. 10. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Komentar

    Kdaj bo UI ugotovila, da ljudi ni več smiselno vzdrževati pri življenju?

    S čim se slepimo, ko se pogovarjamo o tem, kako nahraniti modele globokega učenja UI?
    Igor Bratož 11. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Špartatlon

    Slovenska ultramaratonka na stopničkah ene najtežjih preizkušenj na svetu

    Nataša Robnik je na eni najtežjih preizkušenj na svetu osvojila tretje mesto in popravila osebni rekord. Uspeh so dopolnili tudi ostali slovenski tekači.
    11. 10. 2025 | 15:29
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Pomoč pri končanju življenja ni temeljna človekova pravica

    Trdim, da trpljenje ne sme biti temeljni pogoj za uveljavljanje pravice do samousmrtitve s pomočjo države.
    11. 10. 2025 | 15:27
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Špartatlon

    Slovenska ultramaratonka na stopničkah ene najtežjih preizkušenj na svetu

    Nataša Robnik je na eni najtežjih preizkušenj na svetu osvojila tretje mesto in popravila osebni rekord. Uspeh so dopolnili tudi ostali slovenski tekači.
    11. 10. 2025 | 15:29
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Pomoč pri končanju življenja ni temeljna človekova pravica

    Trdim, da trpljenje ne sme biti temeljni pogoj za uveljavljanje pravice do samousmrtitve s pomočjo države.
    11. 10. 2025 | 15:27
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo