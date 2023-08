Luka Dončić vendarle ne bo dočakal Giannisa Antetokounmpa

Prvič po 17. avgustu lani bo moška košarkarska reprezentanca vnovič igrala v Stožicah in tako kot ob lanskem soočenju s Srbijo bodo tribune tudi na jutrišnji tekmi z Grčijo nabito polne, čeprav sta jo obe izbrani vrsti (tako kot Srbi) pošteno dobili po prstih na zadnjem eurobasketu. Fenonem Luke Dončića pač dela svoje in predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je potrdil, da so vstopnice za drugi pripravljalni dvoboj pred svetovnim prvenstvom razprodali v 19 minutah. Ob tem je bila navzoča tudi želja, da bi v živo videli Giannisa Antetokounmpa, toda leteči Grk ne bo pripotoval v Ljubljano.

Antetokounmpu so pred mesecem dni z artroskopskim posegom »očistili« levo koleno in mu odstranili moteče drobce hrustanca, zato še ne more ponuditi odgovora, ali bo lahko igral na letošnjem svetovnem prvenstvu. V minulih dneh se je z mamo Victorio mudil v Nigeriji, kjer sta odraščala njegova starša (oče Charles, nekdanji nogometaš, je umrl pred šestimi leti pri pičlih 54 letih starosti), preden sta emigrirala v Atene, kjer sta vzgojila pet sinov. Giannis, Thanasis in Kostas so se prebili do lige NBA in do grške izbrane vrste, najmlajši Alex je na njenem pragu.

Jordan Morgan vadi s slovensko reprezentanco od začetka priprav. FOTO: FIBA

»Na vprašanje, ali bo Giannis igral na svetovnem prvenstvu, bodo morali odgovoriti reprezentančni in Milkaukeejevi zdravniki. Vem, da se trudi pri rehabilitaciji, več informacij pa bomo verjetno imeli ob vrnitvi iz Slovenije. Gre za košarkarja, ki je po mojem mnenju najboljši na svetu, zato si zasluži naše potrpljenje. Ne nazadnje bomo v Ljubljani odigrali šele prvo pripravljalno tekmo pred mundialom,« je pojasnil grški selektor Dimitris Itoudis, ki bo imel precej manj izkušeno moštvo kot lani.

16 košarkarjev je ostalo na seznamu slovenske reprezentance, na SP jih bo odpotovalo 12.

V njem bodo manjkali tudi drugi, tretji in četrti strelec reprezentance na eurobasketu 2022, Tyler Dorsey, Kostas Sloukas in Nick Calathes. Novi naturalizirani član zasedbe je Thomas Walkup, v minulih dveh sezonah organizator igre Olympiakosa, odslej Panathinaikosa, grško državljanstvo je dobil 18. aprila letos.

Morgan bliže SP kot Tobey?

Slovenska reprezentanca po vključitvi Luke Dončića in Vlatka Čančarja pričakuje zgolj še Mika Tobeyja, ki naj prispel šele v ponedeljek, dan pred četrto od skupno sedmih pripravljalnih tekem. Selektorja Aleksandra Sekulića zato zelo zanima, kako se bo Jordan Morgan ujel pri igri z Dončićem, saj vse bolj kaže, da bi mu lahko pripadla vloga naturaliziranega centra na SP. Tobey bo namreč izpustil tudi petkovo revanšo z Grčijo v Atenah, ki bo imela posebno slovesno noto, saj bodo pod strop dvorane OAKA dvignili dres legendarnega Nikosa Galisa. Težko pa je tudi pričakovati, da bi lahko bil 8. t. m. pripravljen za stožiški dvoboj s Črno goro, ki je v nenavadnih okoliščinah in v zadnjem hipu vskočila namesto Hrvaške.

Mike Tobey bo predvidoma pripotoval v Slovenijo šele v ponedeljek. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Generalni sekretar hrvaške zveze Josip Vranković je namreč šele konec prejšnjega tedna poklical vodilne može KZS in sporočil, da se ne bodo mogli držati dogovora. Med vrsticami je bilo možno razbrati, da se selektor Josip Sesar boji poloma v Stožicah, po katerem bi mediji raztrgali tako njega kot njegove izbrance. Potem ko se niso uvrstili na letošnje SP, so si morali v minulih dneh brez glavnih asov utirati pot v predkvalifikacijah za eurobasket 2025 in priigrali so si prvo mesto v »močni« skupini pred Irsko in Luksemburgom.

Z okrepljeno zasedbo bodo od 12. do 20. avgusta v Istanbulu nastopili na predkvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre, na katerem bodo njihovi tekmeci Belgija, Švedska in Nizozemska. Protest Mateja Erjavca, da so za sosedski dvoboj že prodali veliko vstopnic, ni padel na plodna tla, na srečo pa so vskočili Črnogorci, ki se prav tako pripravljajo na mundial.