Luka Dončić vnovič blestel, toda skupil jo je še Jaka Blažič

Četrti igralni dan na 19. svetovnem prvenstvu v košarki se je začel z zgodovinskima prvima zmagama za Južni Sudan in Zelenortske otoke, nadaljeval s pričakovanimi uspehi uveljavljenih sil ZDA, Španije, Srbije in – Slovenije. Bratovščina Luke Dončića je imela pred seboj visoko oviro (dobesedno), vendar jo je zanesljivo preskočila. Gruzija je vodila zgolj štiri minute, zadnjič v 14. minuti. Zmaga z 88:67 je prinesla le en razlog za zaskrbljenost, poškodbo Jake Blažiča.

Za slovenske reprezentante je imel uspeh proti debitantki na SP, ki ima vendarle izjemno rutinirane košarkarje in izkušnje z zadnjih petih EP, večkratno težo. Kaj vse so pridobili? Kako je tekmo videl selektor Aleksander Sekulić, kako Luka Dončić in kako Klemen Prepelič, ki je prispeval pomemben delež? S čim so bili najbolj zadovoljni? Kakšen je položaj Slovenije pred sredino tekmo z Zelenortskimi otoki?