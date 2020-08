FOTO:Luka Dončić z načetim gležnjem na kolenih

LA Clippers so še tretjič prevzeli vodstvo v dvoboju do štirih zmag.









Orlando – Potem ko so košarkarji Dallasa v prvih štirih tekmah letošnje končnice z LA Clippers iztržili dve zmagi in skupno dosegli le eno točko manj kot tekmeci, je zanje napočila huda ura. Še drugič zapored so morali nastopiti brez poškodovanegapa je dva dneva po božanski predstavi igral kot običajen smrtnik. V moštvu iz Los Angelesa je medtem vstal od mrtvihin s 35 točkami podžgal soigralce, da so potolkli Teksašane kar s 154:111 ter se pri vodstvu s 3:2 v zmagah povsem približali uvrstitvi v drugi krog.Dallasov taktični načrt je razpadel po dolgem in počez že po začetnem vodstvu s 16:9. LA Clippers so namreč silovito odgovorili z nizom 24:2, dobili uvodno četrtino z 41:22 in v drugi vodili s 27 točkami razlike. Dončić & Co. niso mogli pripraviti podobnega sanjskega zasuka kot na četrti tekmi, nasprotna zasedba je bila tokrat preprosto predobra, saj ima tudi med odsotnostjo branilcaprecej več kakovostnih mož. Za nameček slovenski as še vedno čuti posledice zvina gležnja in njegova predstava je bila le polovična, če jo primerjamo s tisto, ki jo je prikazal v nedeljo.S skromnim, 35-odstotnim metom iz igre (za dve 5:11, za tri 1:6) in prostimi meti 9:14 je zbral 22 točk ter dodal še 9 skokov, 4 asistence in 5 izgubljenih žog v 31 minutah igre, zadnji del tekme pa je spremljal s klopi. Pri Dallasu sta resneje poskušala še branilca(19 točk) in(15), toda želja ni bila dovolj. Štela so dejanja, pri katerih so bili veliko bolj konkretni LA Clippers, ki so izkoristili kar 63,1 odstotka metov iz igre, za tri vrhunskih 62,9 odstotka (22:35).Najpomembnejša pridobitev zasedbe trenerjaje bil Paul George. Šestkratni udeleženec tekem All-Star NBA in član zlate reprezentance ZDA na OI 2016 je bil ob prvem soočenju z Dallasom na ravni svojega slovesa, saj je dosegel 27 točk, toda ob naslednjih treh je bil njegov učinek 34 točk z 29-odstotnim metom iz igre – v seštevku. V petem poskusu se je vrnil na staro raven, za dve točki metal 8:10, za tri 4:8 in proste mete 7:7, ter s pomočjo(32) in(19) hitro razblinil dvome.»Življenje v zaprtem orlandskem 'mehurčku' je zahtevalo svojo ceno. Znašel sem se v temačnem kotičku, začutil sem tako tesnobo kot depresijo. Sprva sem podcenjeval pomen mentalnega zdravja, toda po pogovorih s klubskim psihiatrom, trenerjem in soigralci se počutim bolje,« je priznal George, ki s soborci potrebuje le še eno zmago za napredovanje. In zgodovina pravi, da ima moštvo, ki si je v peti tekmi končnice priigralo vodstvo s 3:2, kar 82,2 odstotka možnosti, da mu bo uspelo.Pri Dallasu zato nestrpno pogledujejo proti Porzingisovemu vnetemu kolenu, z zvrhano mero zaskrbljenosti pa tudi proti Dončićevemu levemu gležnju, ki je očitno postal tarča tekmečevih obrambnih igralcev. Tokrat mu jetako močno stopil na načeto nogo, da se je Ljubljančanu sezula športna obutev. Po tekmi je vztrajal, da tega ni storil namenoma, vendar ni bil zelo prepričljiv.LA Clippers so vendarle upravičili sloves odlične obrambne zasedbe, čeprav se v letošnjem izboru najboljšega defenzivnega košarkarja v ligi NBA letos nihče med njimi ni uvrstil med prvo trojico. Lovoriko je prejel Milwaukeejev zvezdnik, ki je bil lani izbran za najboljšega igralca sezone in je šele peti v zgodovini, ki je prejel obe ugledni priznanji; pred njim so ju prejeliin. Za Grkom sta se letos zvrstila(LA Lakers) in Francoz(Utah), prvi obrambni košarkar prejšnjih dveh sezon.