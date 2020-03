Luka Dončić za avtograme s svojim pisalom

Ljubljana - Na širjenje koronavirusa se je odzvalo tudi vodstvo NBA. Med nasveti za košarkarje je med drugim tudi, da za deljenje avtogramov uporabljajo le še lastno pisalo, in ne pisal, ki jih imajo s seboj navijači, poročajo agencije.



Nasvetov je še več, čeprav je dvomljivo, kako učinkoviti so. Navijači po novem lahko ob pozdravu igralcev računajo le še na dotik s pestjo (fistbump), in ne več z dlanjo, prav tako pa jim ne smejo več prinašati različnih daril.



Preostali nasveti igralcem so enaki kot veljajo za družbo na splošno, predvsem pa se poudarjajo umivanje rok in izogibanje obolelim.



V ZDA je po uradnih podatkih z virusom okuženih 43 ljudi, čeprav mediji poročajo, da jih je v resnici precej več. Po doslej zbranih podatkih je za boleznijo v ZDA umrlo šest ljudi.