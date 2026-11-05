Luka Dončić za okroglo tekmo z novo štiridesetico

Košarkarji Los Angeles Lakersov so dosegli tretjo zaporedno zmago, tretjič v nizu pa je Luka Dončić dosegel vsaj 40 točk. Odigral je 100. tekmo v dresu 17-kratnih prvakov, ki so bili s 116:103 v gosteh boljši od Sacramenta.

Jezerniki in prvi zvezdnik so tekmo odprli v zaspanem ritmu. Slovenski organizator igre je zgrešil uvodne štiri mete iz igre, gostitelji pa so po petih minutah pobegnili na 16:8. Trener jezernikov JJ Redick je vzel prvo minuto odmora, po kateri so se 17-kratni prvaki le prebudili.

Luka Dončić je prve točke dosegel po sedmih minutah igre, ko je s tremi točkami znižal zaostanek na 16:18, nato pa je Ljubljančan ujel strelski ritem in dosegel 10 točk v prvi četrtini (28:28). Dončić dosegel deset točk, se je končala z neodločenim izidom 28:28.

Damian Lillard je bil najboljši strelec za vodilni Portland, ki bo v noči na soboto gostoval pri Los Angelesk Lakers. FOTO: Christian Petersen/Getty Images Via AFP

Naš as je po krajšem počitku v drugi četrtini dosegel 13 točk in Lakersom zagotovil dvomestno prednost, moštvi sta odmor odšli pri rezultatu 61:54.

Gostitelji so bili enakovredni gostom do sredine tretje četrtine, in dokler vajeti igre v svoj roke ni vzel Dončić. S trojko je sprožil delni izid z 10:0, 16 minut pred koncem pa je s svojo 30. točko prvič povišal prednost gostov na dvomestno številko. Z manjšimi nihanji so jo ohranjali do konca in zanesljivo dosegli sedmo zmago.

Los Angeles Lakers bodo čez dva dni gostili Portland, ki je za šesto zmago v sezoni premagal Phoenix Suns s 132:119. Tekma bo v soboto ob 4. uri po slovenskem času in bo štelo tudi za pokalni turnir. Nato Lakerse čaka niz štirih zaporednih gostovanj, od katerih bodo tri odigrali proti moštvom iz vzhodne konference.