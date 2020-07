Luka Dončić zagotavlja, da med krizo ni nabiral odvečnih kilogramov

Luka Dončić je prvi val koronske krize preživel v Sloveniji, zdaj pa je že dobrih deset dni v Dallasu, kjer se s soigralci pripravlja na nadaljevanje lige NBA. Novinarjem je prek videokonference razkril nekaj podrobnosti iz obdobja osamitve.



Potrdil je, da komaj čaka na prve tekme, saj je v minulih štirih mesecih močno pogrešal košarko. Vse je v prvi vrsti zanimalo, kakšna je bila njegova telesna pripravljenost ob vrnitvi v ZDA, saj so zaokrožile novice, da je pridobil kar nekaj odvečnih kilogramov telesne teže.

Tenis, nogomet in uteži

»To je bil nesporazum pri izjavi mojega osebnega trenerja. Govoril je o košarkarskem stanju za igro pet na pet. Med karanteno sem se pazil in vem, v kakšni formi sem. Je dobra in prepričan sem, da bo v Orlandu še boljša,« je dejal Dončić in pojasnil, da je redno igral tenis in nogomet ter dvigal uteži.



Dva meseca, ki jih je preživel v Sloveniji, je Dončić izkoristil tudi za sanacijo manjših poškodb zapestja in gležnja, tako da bo konec julija, ko se bo začel zaključni del sezone v Orlandu, stoodstotno pripravljen. »Nimamo kakšnih posebnih ciljev. Želimo dobiti čim več tekem in se uvrstiti v končnico prvenstva s čim boljšim izhodiščem. Ne čutimo pritiska. Na Floridi se bomo zabavali, igrali košarko in se, upajmo, prebili čim dlje," pravi.