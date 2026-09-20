Luka Dončić zapustil Slovenijo, sprejel bo velikanski izziv

Za Luko Dončića se končuje slovenski del poletja. Zvezdnik Los Angeles Lakers bo v noči na ponedeljek že spal v Kaliforniji in tam nadaljeval sklepne priprave na novo sezono lige NBA, v katero bo vstopil v precej drugačnem položaju kot kadarkoli doslej. Lakers so postali njegova ekipa, ameriški mediji pa odpirajo vprašanje, ali bo prav sezona 2026/27 tista, v kateri bo Slovenec prvič postal najkoristnejši igralec lige.

Njegova vrnitev v Los Angeles pomeni tudi simboličen začetek novega obdobja. Po odhodu LeBrona Jamesa ni več dvoma, okoli koga bodo LA Lakers gradili svojo prihodnost. Dončić bo imel v svojih rokah še več žoge, še več odgovornosti in predvsem status nespornega prvega igralca ene najbolj izpostavljenih športnih franšiz na svetu. Tudi zaradi tega so se v ZDA začele napovedi, da bi lahko Slovenec naredil še zadnji korak do največje individualne nagrade v ligi NBA. Za Dončića ne bo pomembna zgolj ...