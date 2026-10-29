Luka Dončić zaradi previdnosti počival, jezerniki pa so se poigravali s tekmeci

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA brez Luke Dončića s 103:87 premagali mestne tekmece Los Angeles Clippers. Jezerniki so bili od njih boljši še drugič v šestih dneh, do četrte zmage v sezoni pa so prišli predvsem po odlični drugi četrtini, v kateri so tekmece nadigrali z 31:6.

Quentin Grimes je za zmagovalce dosegel 23 točk, Collin Sexton pa jih je s klopi dodal 21, kar je njegov najboljši izkupiček v sezoni. Austin Reaves je prispeval 16 točk, Matisse Thybulle pa 15. Šest igralcev Lakers je tekmo končalo z dvomestnim številom točk.

Dončić, ki v tej sezoni v povprečju dosega 36 točk na tekmo in je najboljši strelec lige, je izpustil tekmo zaradi zategnjenosti v hrbtu. Trener jezernikov JJ Redick je pred srečanjem pojasnil, da sta Dončić in krilni košarkar Ziaire Williams, ki je imel težave z levim stopalom, zjutraj začutila težave. Ker ekipo čaka naporen niz tekem z malo počitka vmes, so se odločili za previdnost.

»Oba sta se danes zbudila z določenimi težavami. Luka je čutil zategnjenost, Ziaire pa bolečine. Čaka nas naporno obdobje, med tekmami pa ni veliko časa za počitek, zato smo se odločili, da ne bomo tvegali,« je pojasnil Redick.

Trener Los Angeles Lakers JJ Redick ni želel tvegati, Luki Dončiću je raje namenil počitek. FOTO: Chris Gardner /Getty Images Via AFP

Pri Clippers je novinec Keaton Wagler dosegel 21 točk, največ v dosedanji karieri v ligi NBA. Clippers so izgubili tretjič zaporedoma in imajo po štirih tekmah eno zmago. Tokrat so žogo izgubili 24-krat, potem ko so na zadnjih dveh tekmah vpisali po 26 izgubljenih žog. Zaradi zategnjenosti v levi stegenski mišici je manjkal tudi Rui Hačimura.

Lakers so ob polčasu vodili s 56:38, v drugi četrtini pa dosegli 16 zaporednih točk. Clippers so v tretji četrtini zaostanek za kratek čas zmanjšali na sedem točk, a so domači hitro odgovorili. Sexton je dosegel 11 zaporednih točk, med drugim z dvema zaporednima trojkama, Lakers pa so pred zadnjo četrtino vodili s 85:65 in prednost zadržali do konca.