Luka Dončić že v prvo zablestel (video)

Madrid

- Natanko pet let je naokrog, odkar je slovenski košarkarski zvezdnikprvič nastopil pri moštvu madridskega Reala na najvišji ligaški ravni v Španiji. To se je zgodilo v 29. kolu sezone 2014/15 ob Realovi zmagi na preloženi tekmi proti Unicaji z 92:77. Na igrišče je takrat 17-letnik prvič stopil poldrugo minuto pred koncem in pri priči navdušil občinstvo, ko je po asistenci Sergia Rodrigueza zadel za tri točke.V nadaljevanju sezone in nato zlasti v naslednji pa je že s številnimi potezami razgrinjal svoj razkošen talent, ki ga je zdaj v svojih prvih dveh letih po odhodu iz Madrida potrjeval tudi v najbolj cenjenem klubskem košarkarskem tekmovanju na svetu – ligi NBA.