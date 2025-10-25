Galerija
Neomejen dostop | že od 14,99€
Pred košarkarji Los Angeles Lakers je druga tekma nove sezone in še en obračun z moštvom, ki meri na sam vrh zahodne konference. Minnesota je z Anthonyjem Edwardsom spomladi v prvem krogu končnice zaključila pot Los Angeles Lakers, letos si želijo vse do finala lige NBA. Podobne cilje ima tudi Luka Dončić, zato se obeta nova dinamična predstava v Kaliforniji. Težave z dimljami niso bile hujše narave, Luka je na voljo J. J. Redicku.
|Datum
|Tekma
|Rezultat
|Ura
|22. okt 2025
|LA Lakers - GS Warriors
|109:119
|25. okt 2025
|LA Lakers - Minnesota
|04:00
|27. okt 2025
|Sacramento - LA Lakers
|03:00
|28. okt 2025
|LA Lakers - Portland
|04:30
|30. okt 2025
|Minnesota - LA Lakers
|03:30
Komentarji