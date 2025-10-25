Pred košarkarji Los Angeles Lakers je druga tekma nove sezone in še en obračun z moštvom, ki meri na sam vrh zahodne konference. Minnesota je z Anthonyjem Edwardsom spomladi v prvem krogu končnice zaključila pot Los Angeles Lakers, letos si želijo vse do finala lige NBA. Podobne cilje ima tudi Luka Dončić, zato se obeta nova dinamična predstava v Kaliforniji. Težave z dimljami niso bile hujše narave, Luka je na voljo J. J. Redicku.

Datum Tekma Rezultat Ura 22. okt 2025 LA Lakers - GS Warriors 109:119 25. okt 2025 LA Lakers - Minnesota 04:00 27. okt 2025 Sacramento - LA Lakers 03:00 28. okt 2025 LA Lakers - Portland 04:30 30. okt 2025 Minnesota - LA Lakers 03:30