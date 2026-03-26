Luka Dončić znova čaral na igrišču in LA Lakers popeljal do pomembne zmage

Košarkarji Los Angeles Lakers so ponoči v severnoameriški ligi NBA na gostovanju v Indianapolisu s 137:130 premagali Indiana Pacers in se pobrali po nedavnem porazu v Detroitu. Novo odlično predstavo je prikazal slovenski as Luka Dončić, ki je v zmagi jezernikov dosegel 43 točk.

Lakers so v noči na torek v Detroitu proti Pistons izgubili s 110:113 in končali niz devetih zaporednih zmag. Ponoči so v Indiani znova našli zmagovito pot in tako zmagali še desetič na 11 tekmah ter so trenutno tretja ekipa zahodne konference (47-26). Dončić je jezernike vodil s 43 točkami, ob tem je zbral še sedem podaj in šest skokov. V še eni odlični predstavi v zadnjih tednih je tokrat zadel 15 od 30 metov iz igre in devet od desetih prostih metov.

Austin Reaves je slovenskemu asu pomagal s 25 točkami in osmimi podajami, LeBron James jih bil s 23 točkami, devetimi podajami in devetimi skoki blizu trojnemu dvojčku. Jaxson Hayes je ob 21 točkah pobral še deset skokov. Pri Indiani je bil z 20 točkami najuspešnejši Pascal Siakam.

Košarkarji iz mesta angelov so dosegli prvih deset točk in do konca dvoboja nikoli niso zaostajali. V tretji četrtini so si priigrali 29 točk prednosti in zgodaj v četrti še vodili za 23. Indiana je 45 sekund pred koncem prednost znižala na 124:131. Prosti meti Jamesa in Dončića ter zabijanje Jakea LaRavie so prednost znova dvignili v dvomestno število, s čimer so Lakers uspešno zadržali vodstvo do konca.

Lakers, ki so igrali brez poškodovanih Deandreja Aytona, Ruija Hachimure in Marcusa Smarta, bodo naslednjo tekmo igrali v noči na soboto, ko bodo doma gostili Brooklyn Nets.