Luka Dončić si že celi srčne rane v domovini

Večina slovenskih športnikov, ki je šla s trebuhom za kruhom, priznava, da se v tujini prebijajo skozi naporne dneve s sanjarjenjem o domovini. Hkrati pa si v Slovenijo ne želijo prav zgodaj ali celo predčasno, saj bi to pomenilo, da niso uresničili tekmovalnih ciljev.

To velja tudi za Luko Dončića. Medtem ko so se najuspešnejša moštva v ligi NBA komaj lotila končnice prvenstva, je eden od najboljših košarkarjev na svetu že danes priletel z zasebnim letalom iz Dallasa na brniško letališče in vstopil v obdobje počitnic.

Ob prihodu ga je pričakala manjša skupina navijačev. Nekaterim se je podpisal na majice in torbe, z drugimi se je fotografiral, pri tem pa prosil za malo miru. »Leteli smo deset ur,« je dejal košarkar, ki je običajno zadržan do novinarjev in je ostal zvest svoji drži. Na dolgi poti so ga spremljali njegova izbranka Anamaria Goltes, njuni trije kužki Hugo, Gia in Viki ter Marko Milić, eden od pomočnikov Dallasovega trenerja Jasona Kidda.

Lani je Dončić odigral zadnjo klubsko tekmo 27. maja, saj se je s teksaško zasedbo uvrstil v finale zahodne konference, v katerem je klonil proti poznejšemu prvaku Golden Statu. Letos ni dokončal niti rednega dela sezone. Klubski šefi so mu odobrili, da je odigral 13 minut predzadnjega dvoboja s Chicagom in razveselil rojake, ki so se zbrali na slovenskem večeru v Dallasu, pred zadnjo tekmo proti San Antoniu se ni niti preoblekel v športno opravo. Ocenili so, da je bolje, da se moštvo uvrsti med deseterico najslabših in s tem izboljša svoje izhodišče pred izborom novega rodu košarkarjev na naboru NBA.

Luko Dončića so pričakali oboževalke in oboževalci. FOTO: Črt Piksi/Delo

Na Krku bo vse lepše

Kar je za Marka Cubana, lastnika franšize Dallas Mavericks, običajna poslovna poteza, lahko za športnika pomeni pravo frustracijo. Še posebej za najbolj ambiciozne, med katere sodi tudi Luka Dončić. Zato bo še dolgo premleval, kaj vse bi moralo biti odslej drugače.

Njegovo običajno poletno zatočišče je Krk, a tokrat bo verjetno moral kje drugje počakati na nekoliko toplejše vreme ob Jadranu. Nazadnje je tako zgodaj končal klubsko sezono leta 2019, v prvem letu po selitvi ZDA, ko je bil s soigralci šele predzadnji v zahodni konferenci. Takrat je imel še precej več možnosti za sproščeno uživanje, saj se Slovenija ni uvrstila na svetovno prvenstvo na Kitajskem in ni imel obveznosti v izbrani vrsti.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Prostega časa mu niti letos ne bo zmanjkalo, čeprav je zagotovil, da bo od 25. avgusta do 10. septembra igral na SP na Japonskem in na Filipinih. Pred njim bo lahko po pravilih NBA opravil 28 vadbenih dni z reprezentanco, v katere bo umestil najpomembnejše pripravljalne tekme. Slovenija bo, denimo, 2. avgusta gostila Grčijo v Stožicah in se dva dneva pozneje znova pomerila z njo v Atenah, od 11. do 13. avgusta pa jo čaka turnir v Malagi, na katerem se bo srečala z evropskimi in svetovnimi prvaki Španci ter olimpijskimi šampioni iz ZDA.

Na večini korakov bodo Dončića nadzorovali Dallasovi možje, zato se ne bo povsem prepustil skušnjavam. Ne nazadnje so ga minula leta izučila, da odvečni kilogrami hitreje pridejo kot odidejo, medtem ko za mišice in sapo velja prav obratno. Pozabil pa ni niti grenkih občutkov z lanskega evropskega prvenstva, na katerem je Slovenija kot branilka naslova izpadla že v četrtfinalu.