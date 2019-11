Luka Dončić znova neustavljiv, v Phoenixu izenačil strelski rekord

Tekmeci so bili zelo ostri. FOTO: Usa Today Sports

Goran Dragić je bil zelo razpoložen. FOTO: Usa Today Sports

NBA, izidi

Slovenski košarkarski čudežni dečekje znova zablestel v polnem sijaju. Njegov Dallas je zmagal v Phoenixu s 120:113, Ljubljančan pa je drugič v tej sezoni dosegel svojih rekordnih 42 točk. Izjemni predstavi je dodal še 11 podaj in devet skokov v 37:33 minute. Sijajen je bil tudiv dresu Miamija.Dragić je za zmago nad Golden Statom s 122:105 prispeval 20 točk v 26:48 minute in je bil najbolj učinkovit igralec floridske ekipe, točko manj je dosegelDončić in druščina so si odločilno prednost v Phoenixu priigrali v zadnji četrtini, ko so naredili delni izid 8:0 in povedli 104:97. Slovenska senzacija v severnoameriški ligi NBA je igral zelo zbrano, njegov met iz igre je znašal 12:24, natančen je bil tudi pri prostih metih (15:18).Poleg njega se je izkazal tudi Tim Hardaway Jr., ki je za zmago v Arizoni prispeval 26 točk, njegov met za tri točke pa je znašal 6:9. Slab večer je imel latvijski orjak Kristaps Porzingis, tekmo je končal z dvema točkama.V domači ekipi, ki je doživela šesti poraz na zadnjih sedmih tekmah, sta bila najbolj učinkovita Kelly Oubre Jr. z 22 točkami in 10 skoki ter Španec Ricky Rubio, ki je prispeval 21 točk in devet podaj.Phoenix Suns - Dallas Mavericks 113:120: 42 točk, 11 podaj, 9 skokov v 37:33 minute za Dallas)Miami Heat - Golden State Warriors 122:105: 20 točk, 5 skokov in 4 podaje v 26:48 minute za Miami)Brooklyn Nets - Boston Celtics 112:107Detroit Pistons - Charlotte Hornets 107:110Orlando Magic - Toronto Raptors 83:90Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 110:119New York Knicks - Philadelphia 76ers 95:101Indiana Pacers - Atlanta Hawks 105:104 (podaljšek)Memphis Grizzlies - Utah Jazz 94:103Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 109:104San Antonio Spurs - LA Clippers 107:97Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 107:103Los Angeles Lakers - Washington Wizards 125:103