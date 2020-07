Luka je največji talent v ligi NBA

Dallas - Med odštevanjem do dnevov, ko bodo onstran Atlantika spet oživele mogočne športne arene, v košarkarski javnosti močno odmevajo napovedi in ocene bodisi strokovnjakov bodisi nekdanjih asov, med katerimi je zdaj Paul Pierce izrekel pohvale na naslov slovenskega dragulja Luke Dončića.



Pierce je zbral 19 sezon v ligi NBA, leta 2008 se je s soigralci pri Bostonu, kjer je preživel večji del svoje poti v najmočnejšem klubskem košarkarskem tekmovanju, veselil šampionske lovorike. Danes 42-letnik podrobno spremlja utrip pod koši, v posebni oddaji na ESPN pa je poudaril, da je Slovenec že zdaj med petimi najboljšimi akterji parketov lige NBA, ob tem pa je poudaril: »Pred njim je izjemna prihodnost. Govorimo o fantu, ki je že doslej storil ogromne korake, ene od največjih v zadnjem času, ko gre za razvoj od novinca v ligi do ravni, ko lahko postane igralec s prestižno oznako MVP. Nedvomno je pri tem res poseben. Luka ohranja izviren talent. Zame je zdaj najbolj obetaven košarkar v ligi, zanj ni več meje.«



Piercove besede o slovenskem asu pa so pri ESPN podkrepili še z izjemnimi številkami učinka našega asa, čigar povprečje pred prekinitvijo sezone je znašalo pri doseženih točkah 28,7 na tekmo, zbral je 9,3 skoka in 8,7 asistence.