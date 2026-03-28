Luka, kje je meja? Dončićev partner za naslednjo petletko pozna odgovor

Trener Los Angeles Lakers J. J. Redick je opozarjal na past prve domače tekme po vrnitvi domov in ni se zmotil. Z utrujenimi nogami so imeli Jezerniki veliko težav z motiviranimi Brooklyn Nets, gostje iz velikega jabolka so se naposled pridružili vse daljši vrsti tekmecev, ki so ostali brez odgovora na čarovnije Luke Dončića. Ob zmagi s 116:99 je prispeval 41 točk ob odličnem metu iz igre in z angažirano predstavo v obrambi. Tekmo z Washingtonom bo Luka prisilno izpustil, za to so poskrbeli sodniki.

»Takšna tekma je lahko podaljšek gostujočega niza, sploh ko igraš z nasprotnikom, ki ti na papirju ni kos, se hitro lahko opečeš,« je Redick pred tekmo svaril svoje igralce, naj nikar ne umaknejo noge s stopalke za plin. Končni rezultat ne kaže prave slike na igrišču, kjer so se Jezerniki s težkimi nogami na trenutke vlekli po parketu, a kljub temu našli dovolj volje, predvsem pa individualne kakovosti, da so ohranjali stik z Brooklynom.

Pri tem je imel glavno besedo znova Luka, ki igra v neverjetnem ritmu. Brez pretiranega naprezanja, v le dobrih treh četrtinah je zdaj že vidno utrujeni slovenski zvezdnik vršil pritisk, izkoriščal darila obrambe Brooklyna in zadel skoraj vse, kar je vrgel proti obroču. Do polčasa je dosegel 24 točk, po trojki pred zadnjimi tremi minutami igre se je ustavil pri 41 točkah za že 15. tekmo sezone z vsaj 40-ico, s katero se je utrdil na vrhu lige NBA. Dodal je še osem skokov in po tri asistence ter ukradene žoge. Za nov strelski presežek je porabil le 25 metov in jih 15 tudi zadel (5/10 za tri), sodniki pa tokrat niso želeli zaščititi prvega zvezdnika na igrišču.

Dončić je metal le šest prostih metov in vse tudi zadel, nema piščalka ga je spravila ob živce, 16. tehnično napako sezone pa si je prislužil na čuden način. Zapletel se je v besedni dvoboj z Ziairejem Williamsom in ga le narahlo odrinil, 24-letnik je odreagiral veliko bolj burno, tehnično napako pa je dobil Dončić. Z njo je prejel tudi prepoved nastopa na naslednji tekmi, ki zanj prihaja v pravem času. Naslednji na vrsti je Washington (31. 3.), ki tudi brez Dončića ne bi smel biti pretrd oreh za Jezernike, Luka pa bo svež lahko pričakal tekmo s Clevelandom dan pozneje (1.4., 4.30).

»Nismo igrali, kot smo želeli, a takšne tekme pridejo in pomembno je le, da smo zmagali. Luka je izjemen, v tem trenutku ne more zgrešiti, vse leti v koš, ne vem, kako mu to uspeva. Videli smo, da 60 točk zanj ni prevelik zalogaj, morda 80,« ga je le napol v šali pohvalil in izzval Austin Reaves, ki je dosegel četrto zaporedno tekmo z 20 točkami, v zadnji četrtini je prispeval štiri trojke.

Marec bo šel v zgodovinske knjige kot Dončićev mesec, čeprav ga je zaključil tekmo pred koncem hudo natrpanega urnika za Lakers, ki so dobili 14 od zadnjih 16 tekem. Luka je na 12 zaporednih tekmah dosegel vsaj 30 točk in se pridružil Elginu Baylorju, Kobeju Bryantu in Jerryju Westu v elitnem klubu Jezernikov s tem dosežkom. Do konca rednega dela je ostalo le še osem tekem, končnico bo moštvo iz Kalifornije pričakalo v odlični formi.

Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets 116:99 (35:30, 26:29, 24:25, 31:15)

Dončić 41 (15/25, 5/10 za tri), 8 skokov, 3 asistence, 3 ukradene žoge v 38:41, Reaves 26, James 14; Claxton in Williams 16.