Luka, Kyrie in PJ s piko na i: Dallas je v konferenčnem finalu

Šest tekem je bilo potrebnih, da je serija med Dallasom in Oklahomo dobila zmagovalca, kaj kmalu bi lahko gostje iz Oklahome izsilili tudi sedmo. Kazalo jim je dobro, potem ko se je Dallas znašel v zaostanku za 17 točk, a se niso predali. Odlični Luka Dončić je dosegel 29 točk, 10 skokov in 10 asistenc, Kyrie Irving je 18 od svojih 22 točk dosegel v drugem polčasu, proste mete za zmago s 117:116 pa je zadel junak serije PJ Washington.

Začetek tekme za Dončića ni bil obetaven, najprej mu je Jalen Williams ukradel žogo, nato je storil še prekršek ob zadeti trojki. To ga je predramilo in hitro je zadel dva težka meta za tri po koraku nazaj, pri enem bi mu sodniki morali dosoditi tudi prekršek, znova je bil Luka prvi košarkar pri dvomestnem številu točk. Tokrat nista bili v ospredju obrambi, o zmagovalcu je odločal napad, na obeh straneh je bilo nekaj zelo razpoloženih košarkarjev.

Pri Oklahomi je Shai Gilgeous-Alexander (36) znova zadeval tako pod košem kot za tri točke, Dallas pa je dobil veliko pomoč vročega Derricka Jonesa ml. (22), ki je zadel nekaj ključnih metov. V drugi četrtini se je Oklahoma z nekaj hitrimi akcijami odlepila, na protinapade so v taboru Dallasa opozarjali že pred serijo. Ob polčasu je Dallas zaostajal z 48:64, dobrih 8 minut pred koncem tretjega dela je Oklahoma povedla z najvišjo prednostjo na tekmi - +17.

Luka Dončić je v drugem polčasu prepustil strelsko vlogo Irvingu, a je kljub vsemu zadel nekaj ključnih metov, tudi trojko slabe štiri minute pred koncem tekme za prvo vodstvo Dallas v drugem polčasu. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Nato je Dončić zadel cirkuški met pod osebno napako pod košem, dodal mu je še trojko, preostalo pa je postoril Irving, ki je »zagorel« sredi tretje četrtine, dosegel 14 točk in poskrbel, da je Dallas zaostanek pred zadnjimi 12 minutami zmanjšal na znosnih -7. Prvič so Teksašani izenačili po zabijanju Derecka Livelyja (12 točk, 15 skokov) na 97, nato se je Oklahoma še enkrat odlepila, a le do trojke iz kota PJ Washingtona, še enega od junakov serije, ki je izenačil na 105. Dončić je nato zadel za prvo vodstvo Dallasa v drugem polčasu, ključna meta pa sta s trojko dodala Washington in pod košem še Jones. Shai je s trojko vlil nekaj upanja Oklahomi, po nespametnem prekršku Dallasa so dobili novo priložnost in Holmgren je zadel za 116:115.

Dallas je imel zadnji napad, Luka je žogo spravil do Washingtona v kotu, nad njim je bila ob metu za tri točke storjena osebna napaka. PJ je ohranil mirne živce, zadel prva dva prosta meta, tretjega pa namerno zgrešil, čas se je iztekel in Dallas se je uvrstil v konferenčni finale.

Zvezdnika Dončić in Irving sta na šesti tekmi odigrala tako, kot njunemu statusu pritiče, ključ do zmage v seriji pa je bilo »podporno osebje« Dallasa – na vsaki tekmi je vsaj eden od dvojca Jones - Washington igral odlično, tokrat sta bila razigrana oba (Jones v prvih treh četrtinah, Washington v zadnji), tudi Lively s klopi pa ima veliko zaslug za to, da je Dallas nadzoroval dogajanje v raketi in dobil skok s 47:31-

Teksašani se tako po letu 2022 vračajo v finale zahodne konference, edini član začetne peterke, ki še vedno igra v Dallasu, je prav Dončić. Tekmeca v boju za finalno vozovnico bodo dobili v noči na ponedeljek, ko bosta Denver in Minnesota odigrala sedmo tekmo serije.