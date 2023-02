Luka lahko upa, da ga bo vnovič izbral LeBron

V nadaljevanju preberite:

Salt Lake City ima bogato košarkarsko zgodovino, tamkajšnji Utah Jazz igra v ligi NBA od leta 1979, ko se je franšiza preselila iz New Orleansa, in dvakrat (1997 in 1998) je bil prvak zahodne konference. Konec tedna bo drugič doslej gostil tradicionalno tekmo All-Star, prvič jo je pred 30 leti, ko sta si lovoriko za najboljšega igralca spektakla razdelila velika lokalna junaka Karl Malone in John Stockton. Jutri se bo za lovoriko potegoval Luka Dončić.

Dallasov as se bo četrtič zapored predstavil na osrednjem dogodku elite in poskušal nadaljevati niz uspehov slovenskih košarkarjev. Kdo vse bo manjkal zaradi poškodb in kdo je pod vprašajem? Kateri rekord bo tokrat izenačil LeBron James? Kolikšen je Dončićev seštevek točk na dosedanjih tekmaj vseh zvezd?