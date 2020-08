FOTO:Luka po poti Birda, Magica, Jordana ...

Orlando

Srečni, da ga imajo

Trener LA Clippers Doc Rivers je navdušen nad Slovencem. FOTO: AFP

Cilj samo eden: šampionski prstan

Dallasov trener Rick Carlisle je srečen, ker ima v ekipi takšnega zvezdnika, kot je Luka Dončić. FOTO: USA Today Sports

Dragićevi nad Milwaukee

- Dallas Mavericks so končali sezono v ligi NBA, pohvale na račun slovenskega čudežnega dečka, ki se je prvič v karieri preizkusil v končnici, pa prihajajo z vseh strani. Dončić je sezono končal s povprečjem 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 podaje. Ob tem je zbral 17 trojnih dvojčkov, 39 dvojnih dvojčkov, bil pa je tudi v začetni peterki tekme zvezd.V mehurčku v Orlandu, kjer so potekali zaključni boji rednega dela in končnica, je njegova statistika še bolj impresivna: 31 točk na tekmo, 9,8 skoka in 8,7 podaje. Na šestih tekmah je dvakrat posegel po trojnem dvojčku, v spominu pa bo ostala njegova predstava na četrti tekmi , ko je ob zvoku sirene zadel trojko za zmago. To tekmo je končal pri 43 točkah, 17 skokih in 13 podajah.Podatki, da gre za najmlajšega igralca, ki je ob takšni statistiki odločil tekmo končnice, ali pa da takšne skupne statistike v prvem nastopu v končnici niso imeli niti največji zvezdniki košarke, potrjujejo prepričanje, da je pred 21-letnikom izjemna prihodnost.Besede njegovega trenerjapo izpadu proti LA Clippers so dovolj zgovorne.»Je eden najbolj čvrstih igralcev, ki sem jih videl v ligi. In to govorim o zadnjih 35, 36 letih. Je izjemen mlad igralec, ki bo vsako leto boljši. Prejšnjo sezono je bil novinec leta, letos se mu obeta nagrada za največji napredek. Prav zanima me, ali se je to v preteklosti že kdaj zgodilo,« je uvodoma dejal Carlslie.»Pričakujem, da bo v naslednji sezoni še boljši in da bo svoji igri dodal nekaj novega. Tako so se razvijali vsi najboljši igralci,in. Letos bo poletje malce drugačno, pravzaprav bo že jesen, ko se bo začela nova sezona. Dončić je neizmerno navdušen nad košarko, soigralci in zmagami. Srečni smo, da ga imamo. Poskrbeti moramo, da bo imel ob sebi zdrave in prave soigralce,« je dodal njegov trener.Nepopustljivost in želja po zmagi, čeprav je Dallas na zadnjih tekmah nastopil brez drugega najboljšega igralca, je navdušila tudi njegovega tekmeca in enega najkoristnejših igralcev zadnjih let v ligi. »Opravil je izjemno delo. Boril se je vsako minuto na parketu in pokazal pravi karakter,« je dejal Leonard, njegov trenerpa je predstave mladega Ljubljančana pospremil z besedami: »Noro ga občudujem kot igralca.«Dončić po izpadu ni bil pretirano nezadovoljen. Novinarjem je povedal, da je zadovoljen s sezono, saj je Dallas izpolnil cilj: uvrstitev v končnico. Glede dvoboja z Leonardom, ki je kot dvakratni najboljši obrambni igralec skrbel za njega, je dejal, da gre za izjemnega košarkarja, ki ga je zelo težko ustaviti, o nešportnih potezahpa ni izgubljal veliko časa. Povedal je, da s takšnimi igralci noče imeti opravka.Dončić je kljub porazu znova navdušil z zmagovalno miselnostjo: »Moj cilj pred vsako sezono je osvojiti naslov. Drugih ciljev nimam, zato bo to cilj tudi v novi sezoni.«V Orlandu ostajata dva slovenska košarkarja. Denverje izsilil sedmo tekmo proti Utah Jazz,pa bo v noči na torek z Miamijem začel serijo drugega kroga ali konferenčnega polfinala proti najboljši ekipi rednega dela Milwaukee Bucks.Miami Heat se v dvoboje podaja optimistično, saj je na treh tekmah rednega dela dvakrat premagal Milwaukee. Ob tem se je dobro spočil, saj je v prvem krogu pometel z Indiano, hkrati pa se zaveda, da ima vodličnega obrambnega igralca za prvo ime Bucks. Strokovnjaki so si enotni, da bo serija izjemno izenačena in da lahko odločitev o finalistu na vzhodu pade šele na sedmi tekmi.