  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Luka spet osrednji junak zmage

V zgodnjem nedeljskem terminu zanimiv derbi Los Angeles Lakers vs. New York Knicks. Slovenski zvezdnik najboljši na igrišču.
Luka Dončić se je s soigralci veselil nove pomembne zmage. FOTO: Kirby Lee/Reuters
Galerija
Luka Dončić se je s soigralci veselil nove pomembne zmage. FOTO: Kirby Lee/Reuters
S. U.
8. 3. 2026 | 21:58
8. 3. 2026 | 23:23
A+A-

Ena od košarkarskih klasik onstran Atlantika v ligi NBA pripada tudi tekmi med Los Angeles Lakers in New York Knicks. Tako je tokrat omenjeni obračun pod posebnim drobnogledom, veliko pozornosti pa privablja tudi med košarkarskimi zanesenjaki pri nas, saj je Dončićevo moštvo igralo tokrat ob Evropejcem prijazni nedeljski večerni uri. In z zmago s 110:97 razveselilo privržence tako v polni domači areni kot tudi po svetu ter seveda pri nas. 

V prvi polovici tekme so si Lakers priigrali vodstvo s 54:49, naš as je k prednosti svojega moštva prispeval 14 točk, ter po tri skoke in asistence. S točko več je najučinkovitejši zaenkrat na parketu njegov soigralec Austin Reaves. Dončić je sicer 12 točk zbral že v 1. četrtini, ki jo je njegovo moštvo dobilo z 31:23. Prvih šest minut drugega dela je nato slovenski as prebil na klopi, se pozneje vrnil na parket doma arene crypto.com, vodstvo in tako prednost ob polovici tekme pa nista bila ogrožena. 

Tretja četrtina pa se je nato povsem razpletala po željah moštva z našim zvezdnikom. Potem ko je pred začetkom tega tretjega dela zbral 14 točk, je svoj učinek zgolj v tej četrtini podvojil. Z 28 točkami je bil takrat najučinkovitejši na igrišču in vnovič deležen osrednje pozornosti. Los Angeles Lakers so si po treh četrtinah ob vodstvu z 88:69 na stežaj odprli vrata k zmagi.

Povsem gladke poti pa le ni bilo, gostje se niso vdajali, zaostanek so znižali, Dončić pa je s soigralci le ohranil toliko zbranosti in natančnosti, da je šlo brez preplaha. Na koncu je naš zvezdnik zbral 35 točk, 8 skokov in 4. asistence. Reaves je k zmagi domačega moštva dodal 25 točk, toliko jih je dosegel tudi najboljši strelec pri newyorški zasedbi Karl-Anthony Towns. 

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Dončić danes končno ob prijazni uri, pred tem prejel pomembno novico

Košarkarje Los Angeles Lakers v današnji nedeljski matineji v ZDA čaka derbi z New York Knicks, ki se začne ob Evropejcem prijaznih 20.30.
Nejc Grilc 8. 3. 2026 | 10:31
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

V živo:      V živo: IRGC: Napad na Iran ni dosegel ničesar razen prelivanja krvi civilistov

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
8. 3. 2026 | 07:34
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles

Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić naj bi se razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za hčeri.
7. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Alenka Tetičkovič: Verjamem v tistih 21 gramov

V vsakem projektu želim najti neko globino, pravi igralka Alenka Tetičkovič, ki je imela nedavno dve premieri, eno na odru in drugo v filmu.
Urša Izgoršek 8. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Strade Bianche

Pogi spoznal moč novega rivala: Je prava 'mašina'

Tadej Pogačar je z veliko prednostjo prišel do zmage na dirki Strade Bianche, lahko pa bi se razpletlo tudi drugače, ob napadu Paul Seixas ni bil daleč.
Nejc Grilc 8. 3. 2026 | 09:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Ali veste, katere destinacije so najboljše za odklop iz vsakdanjega življenja?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Špan – trgovec leta 2025

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
3. 3. 2026 | 08:40
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

Liga NBALos Angeles LakersNew York KnicksLuka Dončić

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Luka spet osrednji junak zmage

V zgodnjem nedeljskem terminu zanimiv derbi Los Angeles Lakers vs. New York Knicks. Slovenski zvezdnik najboljši na igrišču.
8. 3. 2026 | 21:58
Preberite več
Šport  |  Drugo
Dobrodelni projekt

Tadej Pogačar z dobrimi nameni in Jocom Pečečnikom vstopa v golf

Prvi kolesar sveta in podjetnik Joc Pečečnik z novim dobrodelnim tekmovanjem na prenovljenem igrišču Arboretum.
Rok Tamše 8. 3. 2026 | 21:45
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Za uvod Tim brez stopničk

Na premieri sezone v Argentini nizozemska veselica, našemu udarnemu asu 4. mesto, Janu Pancarju pa 16.
8. 3. 2026 | 21:43
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Zmaji v četrtfinalu z Bolzanom

Znanih je vseh osem udeležencev končnice ICEHL, Olimpija se bo za uvrstitev med elitno četverico pomerila z vodilnim italijanskim klubom.
8. 3. 2026 | 20:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Po notah neuničljivega Josipa Iličića

Koprčani gladko prek ovire v Kidričevem, zdaj so spet najbližji zasledovalci vodilnih Celjanov.
8. 3. 2026 | 20:19
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motokros

Za uvod Tim brez stopničk

Na premieri sezone v Argentini nizozemska veselica, našemu udarnemu asu 4. mesto, Janu Pancarju pa 16.
8. 3. 2026 | 21:43
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Zmaji v četrtfinalu z Bolzanom

Znanih je vseh osem udeležencev končnice ICEHL, Olimpija se bo za uvrstitev med elitno četverico pomerila z vodilnim italijanskim klubom.
8. 3. 2026 | 20:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Po notah neuničljivega Josipa Iličića

Koprčani gladko prek ovire v Kidričevem, zdaj so spet najbližji zasledovalci vodilnih Celjanov.
8. 3. 2026 | 20:19
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Pag je surovo očarljiv. Tu so razlogi, zakaj ga ljudje obožujejo

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Od raziskav do trga: kako nastaja konkurenčno inovacijsko okolje

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Nacionalni dan branja         

Čemu brati v oglušelem času?

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Hrvaško Zagorje – narava, ki sprošča, in doživetja, ki ostanejo

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:13
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
3. 3. 2026 | 09:14
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
4. 3. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vaša dišeča geografija

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 08:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo