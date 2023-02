Luka se je vrnil, toda Dallas je ostal praznih rok

Pred dobrim tednom si je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić na tekmi proti New Orleansu poškodoval desno peto in odtlej pa do današnjega dne prisilno izpustil štiri tekme. Tokrat pa se je ob Dallasovem gostovanju pri Sacramentu vrnil, a želene zmage zanj in soigralce v Kaliforniji ni bilo. Po napeti predstavi je bilo domače moštvo boljše v podaljšku s 133:128 (114:114).

Naš 23-letnik je v 41 minutah na igrišču zbral 27 točk, 5 asistenc in 9 skokov. Tokrat je sicer prvič igral skupaj s Kyriejem Irvingom, zadnjo zvezdniško okrepitvijo Dallasa, asa sta prispevala levji delež k učinku domače vrste (Irving je dosegel 28 točk), toda oba je tokrat zasenčil odlični Sacramentov adut De'Aaron Fox s 36 točkami. Od teh jih je kar 26 zbral v zadnji četrtini ter v podaljšku.

Na parketu sta bila tudi druga dva slovenska akterja v ligi NBA. Vodilni iz zahodne konference, košarkarji moštva Denver Nuggets so zmagali v Charlottu s 119:105, k uspehu je Vlatko Čančar, ki je tekmo začel v udarni peterki, dosegel 12 točk, ob tem je 2 asistenci in 5 skokov. Pri zmagovalcih je blestel srbski as Nikola Jokić s 30 točkami in ob 10 asistencah ter 16 skokih že dvajsetič v sezoni imel trojnega dvojčka.

Chicago je v Clevelandu izgubil z 89:97, Goran Dragić je igral le tri minute in pol, v tem času pa ni vrgel žoge proti košu.