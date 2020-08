Luka z drugega planeta, 43 točk, 17 skokov, 13 podaj in zmaga

Ljubljana - Luka Dončić je premagal LA Clippers. Ljubljančan je s sijajno igro v četrti tekmi končnice NBA s trojko ob zvoku sirene v podaljšku izenačil izid v zmagah na 2:2. Dallas je favorizirane tekmece strl brez pomoči Latvijca Kristasa Porzingisa, zato je bil Dončić še pod težjim bremenom.



Toda komaj 21-letni zvezdnik lige NBA je v velikem slogu zmogel vse in kot igralec z drugega planeta popeljal Dallas do velike zmage. Njegov učinek (43 točk, 17 skokov in 13 podaj v 46 minutah) je bil fantastičen, saj so zdravniki zeleno luč za njegov nastop prižgali šele dobro uro pred dvobojem, potem ko si je v tretji tekmi zvil gleženj.



Luka Dončić je postavil je še en mejnik v NBA, saj je postal najmlajši igralec v končnici, ki je trojni dvojček zabelil z vsaj 40 točkami



Prvi finalist v vzhodni konferenci je Boston, ki je pometel s Philadelphio s 4:0 v zmagah.



Izida – Dallas (7) : LA Clippers (2) 135:133 po podaljšku – 2:2

(Dončić 43 – met za dve 21:14, met za tri 10:4), 17 skokov in 13 podaj, Burke 25, Hardaway 21, Curry 15, Porzingis ni igral; Williams 36, Leonard 32, Zubac 15, Jackson 14, George 9). Philadelphia (6) : Boston (3) 106:110 – 0:4

(Embiid 30 in 10 skokov, Harris 20, Milton in Richardson po 14; Walker 32, Tatum 28 in 15 skokov, Brown 16, Theis 15).