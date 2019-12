Luki Dončiću nagrada Sports Illustrated za športni preboj leta

New York

Slovenski čudežni deček ima konec tedna priložnost, da preseže tudi Michaela Jordana.

- Slovenski košarkarski biserse lahko pohvali še z eno prestižno nagrado. Potem ko ga je združenje severnoameriške lige NBA pred dnevi izbralo za najboljšega igralca oktobra in novembra, je slovita ameriška revija Sports Illustrated zvezdniku Dallas Mavericks podelila nagrado za največji športni preboj leta 2019.Vsako leto športni navijači izberejo predstavo športnika, na katero bomo nekoč gledali kot trenutek, ko se je rodila zvezda, so zapisali pri SI. V zadnjih letih so to nagrado prejeli ameriški nogometaš NFL, kamerunski košarkarin portoriški bejzbolist. Omenjeni so pomembno prispevali k ekipam in pokazali največji napredek glede na leto poprej.Letos je ta čast pripadla 20-letnemu slovenskemu košarkarju Dončiću, ki že ima rekord po številu trojnih dvojčkov pred dopolnjenim 21 letom v zgodovini prvenstva NBA in je ta čas vodilni košarkar lige v tej prvini. Na prvih 19 tekmah to sezono je v povprečju dosegal po 30,6 točke (tretji strelec lige), 9,6 podaje (drugi podajalec) in 9,9 skoka (15. skakalec), kar mu je prineslo nagrado SI.Še vedno ima Dončić zavidljiv niz zdaj že 17 zaporednih tekem z vsaj 20 točkami, petimi skoki in petimi asistencami, kar je drugi najdaljši niz vse od sezone 1976/77. Le slovitemu(18 tekem v nizu) ter(17) je doslej uspel enak dosežek kot Dončiću.Slovenski reprezentant ima že ta konec tedna lepo priložnost, da se najprej izenači s slovitim Jordanom, nato pa ga celo lahko preseže. Dallas Mavericks ta konec tedna čakata dve tekmi v domači dvorani zaporedoma - najprej v soboto proti New Orleans Pelicans, v nedeljo pa še proti Sacramento Kings.Že v soboto se lahko Dončić v tej statistiki izenači z Jordanom, če bo uspešen, ima v nedeljo priložnost premakniti še enega od mejnikov v NBA, piše sportscasting.com.Mladi Slovenec je po lanski nagradi najboljšega novinca leta v ligi NBA v svoji drugi sezoni onkraj luže še nadgradil svoje predstave.Revija SI bo nagrado slovesno podelila 9. decembra na prireditvi športnik leta v New Yorku.