Luki Dončiću se lahko vrne nasmeh

Dobro obveščeni ameriški športni novinar Shams Charania je zapisal, da sta vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA in združenje poklicnih košarkarjev NBPA ugodila pritožbi našega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića. Ljubljančan se bo lahko potegoval za najkoristnejšega igralca (MVP) in člana najboljše peterke v sezoni 2025/26, je poročal ameriški medij ESPN.

Slovenski košarkarski virtuoz v vrstah Los Angeles Lakers se je v začetku tega meseca pritožil na tako imenovano »pravilo 65 tekem«, vodstvo lige pa je ugodilo njegovi pritožbi zaradi »izrednih okoliščin«.

Ljubljančan, ki je v tej sezoni do poškodbe zadnje stegenske mišice odigral 64 tekem, je dve tekmi v tej sezoni izpustil zaradi rojstva druge hčerke in poti v Slovenijo, kar sta NBA in NBPA upoštevala kot »olajševalni okoliščini«.

Dončić je najboljši strelec v tej sezoni v ligi NBA. Do poškodbe je v povprečju dosegal 33,5 točke na tekmo, z 8,3 asistence na tekmo pa je tretji na tej lestvici. Pred njim sta le Srb Nikola Jokić (10,7 podaje na tekmo) in Cade Cunningham (9,9).

Slednji se je prav tako pritožil na »pravilo 65 tekem«, Charania pa je zapisal, da sta NBA in NBPA ugodila tudi njegovi pritožbi.