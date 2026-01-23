Nora trojka Dončića ni zmedla tekmecev, čaka ga poseben večer (VIDEO)

Teden rivalstev v ligi NBA se je nadaljeval z mestnim derbijem v Kaliforniji, kjer so Los Angeles Clippers znova pokazali zobe. Po dveh tekmah odsotnosti se je Kawhi Leonard vrnil na parket in pomagal k zmagi nad Luko Dončićem in soigralci, ki so si na začetku drugega polčasa skopali pregloboko luknjo. Slovenski zvezdnik je ob porazu s 104:112 dosegel 32 točk in 11 skokov. V nedeljo ponoči vijolično-zlati gostujejo v Dallasu.

Le na začetku prve četrtine so LA Lakers vodili, nato so se njihove težave v napadu, ki jih spremljajo na zadnjih tekmah, nadaljevale. Tokrat niso izgubljali žog, a proti dobri obrambi Clippers predvsem v raketi niso našli pravega odgovora. Luka je tekmo sicer začel dobro in v prvi četrtini zadel 6 od 11 metov, ko je v drugi odšel na klop, so se težave Jezernikov poglobile.

Na začetku tretje četrtine so se Lakers na gostovanju v Inglewoodu znašli pri 26 točkah zaostanka, česar si ne bi smeli privoščiti. Veseli vsaj dejstvo, da niso obesili bele zastave, še pred koncem tretjega dela so tudi z Dončićevo pomočjo začeli topiti zaostanek. Ko je Luka v zadnji četrtini odšel na klop za nekaj odmora, sta Marcus Smart in LeBron James izkoristila zmedo rezervistov Clippers in s hitrimi akcijami pripeljala LA nazaj v igro, po nori trojki Dončića je semafor kazal le še minus 2.

Juriš je Jezernikom pobral veliko moči, sledil je niz 10:0 za Clippers, ki so ušli nazaj na varno prednost, po podaji Ljubljančana in trojki Smarta so se Lakers še vrnili na 97:103, nato v zadnji minuti tudi še ukradli žogo pri -6, a se Luka ni odločil za met za tri, čeprav je bil povsem odprt. Težek strelski večer (11-27, 3-11 za tri) mu je prišel pod kožo, priložnost je splavala po vodi, možnost za zmago prav tako.

Pod obročem je kraljeval Ivica Zubac, ki je izkoristil neodločnost vse bolj izgubljenega DeAndreja Aytona in zbral kar 19 skokov, Clippers so skok dobili s 55:44. Zasuk bi Jezernikom skoraj uspel, ko so na mesto centra postavili Jareda Vanderbilta in igrali z nizko, a agresivno postavo, ki je imela rešitve v obrambi. Dončić je tekmo končal z 32 točkami, 11 skoki in 8 asistencami, James jih je dodal 23.

Lakers so tako izgubili drugo t.i. "clutch" tekmo v sezoni, naslednja jih čaka v nedeljo zjutraj (2.30), ko bo Dončić gostoval v Teksasu pri nekdanjih delodajalcih.

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 112:104 (36:29, 28:18, 22:25, 26:32)

Leonard 24, Zubac 18 in 19 skokov; Dončić 32, 11 skokov in 8 asistenc v 39:11, James 23, Hachimura 12.

