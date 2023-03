Luko Dončića in Kyrieja Irvinga bi potrebovali že v Los Angelesu

V nadaljevanju preberite:

Pred 70. nastopom v svoji 43. sezoni v ligi NBA so košarkarji Dallasa delovali zaskrbljeno, čeprav je bila na drugi strani igrišča zasedba San Antonia, predzadnja v zahodni konferenci. V teksaškem derbiju vnovič niso mogli računati na poškodovana Luko Dončića in Kyrieja Irvinga, manjkal pa je tudi četrti strelec moštva Tim Hardaway. Pogrešali so torej 74,7 točke, kolikor jih v povprečju dosega učinkovita trojica, a so nekako le prišli do pomembnega uspeha v boju za končnico prvenstva.

Ob zmagi s 137:128 po podaljšku si je Dallas privoščil zanimiv dramaturški lok, po drami s srečnim koncem pa se je veselje hitro razkadilo. Vse je zanimalo zdravstveno stanje glavnih Dallasovih asov, ki sta manjkala tretjo tekmo zapored. Kako jima kaže? Koliko tekem je Dončić izgubil v primerjavi z drugimi kandidati za najboljšega košarkarja sezone? Kakšen je položaj moštva pred gostovanjem pri LA Lakers?