Luko Dončića in Traea Younga povezale tudi videoigrice

Enaindvajsetletna Luko Dončića in Traea Younga poleg istih let, zvezdniškega začetka kariere v severnoameriški košarkarski ligi NBA ob prekinitvi vseh dejavnosti v ligi sedaj v prostem času povezuje tudi igranje videoigric. Slovenski član Dallas Mavericks je objavil kratek video, ko sedi na kavču z konzolo za upravljanje igric.



"Zaradi tega novega koronavirusa sem se naučil, kako se lahko igra tale videoigrico," pa je Young iz Atlanta Hawks zapisal na twitterju.



Younga je leta 2018 na naboru novincev lige najprej izbral Dallas Mavericks, a so ga nato poslali v Atlanto Hawks, med drugim tudi v zameno za prednost pri naslednjem naboru v prvem krogu, ko so potem vzeli Dončića in okrog njega začeli graditi novo ekipo.



Dončić in Young sta nato lani igrala skupaj v prvi peterki novincev na tekmi vseh zvezd NBA.