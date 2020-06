Luko Dončića ob vrnitvi v Dallas pričakal novinec

Ljubljana

je včeraj dopotoval v Dallas in se po prihodu s čivkom zahvalil tudi ameriški velesposlanici v SlovenijiSezona v NBA se bo nadaljevala 30. julija v Disneyjevem kompleksu na Floridi. Enega od najboljših košarkarjev v najmočnejši ligi na svetu je pričakal tudi novi osigralec. Dallas je za zaključek ligaškega dela tekmovanja in za končnico sklenil pogodbo s. Zaradi poškodb nekaterih igralcev na branilskih položajih je Dallas pripeljal organizatorja igre Burka, ki je v letošnji sezoni igral za Philadelphio. V povprečju je dosegal 5,9 točke in 2,1 podaje v dobrih 13 minutah na tekmo.Dallas je že pred tem zaradi poškodbe ostal brezin, z Burkom pa po pisanju The Athletica želijo razbremenitiObenem isti medij poroča, da se je igranju v Orlandu odpovedal center Dallasa. Center se je odločil, da bo meseca julija ostal z nosečo partnerico, s katero bosta v tem času dobila otroka.Moštvo iz Teksasa je s tem izgubilo moža, ki je skušal nadomestiti prispevek, ki si je sredi sezone strgal ahilovo tetivo in bo prav tako počival do začetka prihodnje sezone.Dallas je prvi del sezone končal s 40 zmagami in 27 porazi in zaseda sedmo mesto pred nadaljevanjem sezone, ki se bo predvidoma začelo 30. julija z osmimi tekmami rednega dela.